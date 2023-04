Carme Chaparro denuncia «amenazas de muerte constantes»: «Me gritaba que me iba a matar»

Carme Chaparro ha sorprendido al destapar una de las épocas más traumáticas de su vida cuando un acosador no le deja vivir tranquila. La que fuera presentadora de ‘Informativos Telecinco‘ y ‘Cuatro al día’ aprovechaba la promoción de su última novela para contar como durante un tiempo recibió amenazas de muerte a diario y vio su vida en peligro.

Aunque las amenazas de su acosador empiezan antes del nacimiento de sus hijos, la situación se vuelve dramática cuando da a luz: «Había un tipo que me acosaba continuamente en redes sociales, con amenazas de muerte constantes. Cuando nació mi hija menor publicó la dirección de mi casa y el colegio donde iba mi hija mayor», empieza explicando en una entrevista a Lecturas.

Como es normal, esta situación trastocó por completo la vida de Carme Chaparro, que tuvo miedo incluso a salir a la calle por si hacían daño a su bebé: «De repente, me encontré con un bebé recién nacido sin querer salir de casa por si me estaba esperando en la calle». Relata que fueron «años de obsesión» por parte de su acosador que no la dejaba tranquila.

Carme Chaparro: «Me decía que mi cadáver iba a llegar a trocitos al colegio de mis hijas»

Carme Chaparro decidió denunciar ante la policía pero avanza que «no sirvió de nada». La presentadora y escritora lamenta como la justicia le dio la espalda en una situación tan límite: «El fiscal ni siquiera se presentó y el juez consideró que no era grave». Aunque ella, sí considera que lo fuera: «Me decía que mi cadáver iba a llegar a trocitos al colegio de mis hijas».

Además, Chaparro desvela uno de los momentos de máxima tensión que padeció cuando, en medio de la promoción de una de sus novelas, se encontró con su acosador, que le perseguía «por toda la ciudad». De hecho, Carme tiene que salir corriendo de una cafetería y encerrarse en unos baños «mientras él me gritaba que me iba a matar».

Tras este incidente puso otra denuncia, y entonces sí actuó la justicia: «Como había un intento físico de agresión le condenaron a dos años de cárcel, que quedó en una orden de alejamiento». Pese a ello, narra como el resto de la promoción del libro tuvo que hacerla «con un guardaespaldas armado». Y se queja: «Estamos indefensas porque los objetivos solemos ser mujeres. Estoy bien, pero conozco su cara y voy con mil ojos».