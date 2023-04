La icónica ‘Grease’ renace en una serie apostando por la inclusión y la diversidad

Pocos musicales hay más queridos que ‘Grease’. Estrenado en los años 70, descubrió al mundo a dos estrellas como John Travolta y Olivia Newton-John. Con el llamado Nuevo Hollywood adentrándose en terrenos cada vez más sociales y complejos, llegó un musical cargado de canciones míticas, pero también con un toque adulto muy diferente al de las películas de los años 50 y 60. Sobre todo gracias a un personaje como Rizzo, complejo y celoso, que interpretó a la perfección Stockard Channing. Y, tras 45 años de espera, llega una nueva historia situada en el instituto Rydell High: ‘Rise of the Pink Ladies’, que estrena SkyShowtime este viernes 7 de abril.

Sí, ya sé lo que vais a decir. ¿Qué pasa con ‘Grease 2’? Nadie recuerda esa secuela, 5 años después del estreno de la original, pese a que estuviera protagonizada por Michelle Pfeiffer. Como curiosidad, había planes para rodar ‘Grease 3’, ‘Grease 4’ y una miniserie de 15 capítulos. Pero tras el fracaso en taquilla de ‘Grease 2’, se cancelaron todos los planes. Y ‘Rise of the Pink Ladies’ no tiene nada que ver con ninguno de esos proyectos, porque no estamos ante una secuela sino ante una precuela.

¿De qué va ‘Grease: Rise of the Pink Ladies’?

La serie musical tiene lugar 4 años antes de la película de ‘Grease’. En 1954, antes de que el rock ‘n’ roll dominara todo, antes de que los T-Birds fueran los más molones del colegio, cuatro perdedoras se atreverán a divertirse a su manera, iniciando un movimiento que cambiará el Rydell High para siempre.

Musical moderno con falta de ambición

La serie comienza con un gran número musical que, fácilmente, nos recuerda al ‘Another Day of Sun’ de ‘La La Land’, con una ambientación muy cuidada y unas coreografías perfectas. En este número, que dura casi diez minutos, se nos va presentando a todos los personajes. Pero se hace tan a golpe que cuesta retener el nombre o la personalidad de más de uno. Pese a ello, la serie comienza con fuerza. El problema es que, desde ahí, el primer episodio va hacia abajo.

‘Grease: Rise of the Pink Ladies’ recuerda en muchos momentos a ‘Glee’ o a ‘Haispray’, pero todo con un toque descafeinado, como si fueran conscientes sus propios creadores de que la serie llega varios años tarde. Jane, interpretada por Marisa Davila, es la protagonista, y la que inicia toda la trama. Después de que un rumor destruya su reputación, se ve abocada a unirse a un grupo de perdedoras e inadaptadas: Olivia (Cheyenne Isabel Wells), Cynthia (Ari Notartomaso), y Nancy (Tricia Fukuhara). Juntas iniciarán una campaña para convertir a Jane en la presidenta estudiantil.

La idea es buena, la premisa puede dar mucho de sí y, en los primeros capítulos que hemos podido ver, funciona con agilidad. El principal problema son las canciones y los números, bastante olvidables. Hay muy pocos números musicales memorables, y eso lastra el conjunto. Porque, no nos olvidemos, estamos ante una serie musical. Aunque sí que habría que destacar el del final del episodio 2, rodado brillantemente hacia atrás. Una curiosa decisión que muestra que, con un poco de creatividad, se pueden hacer muchas cosas.

Una apuesta por la diversidad y el poder de la amistad con tonos pastel

Uno de los puntos a favor de la serie es, sin duda, la apuesta por la diversidad y la inclusión. En eso es quizá en lo que más se asemeje a ‘Glee’. Es verdad que pasa muy por alto la segregación racial que había en esa época en los institutos estadounidenses, salgo ciertas pinceladas, pero ya a partir del capítulo 3.

Pese a ello, es valiente en algunos momentos y hay que reconocérselo. Pero ‘Grease: Rise of the Pink Ladies’, al igual que la película original, no ha venido para ser un musical sesudo y político. Lo importante es el poder de la amistad y el sentimiento de pertenencia a un grupo. La creación de las Pink Ladies es solo la excusa para contar cómo un grupo de inadaptadas pueden ir consiguiendo sus sueños y, sobre todo, ser escuchadas, si van juntas y unidas.

La serie ha sido dirigida por Annabel Oakes, siendo casi su debut. Y da matices interesantes a un material original que, aunque haya envejecido bien, estaba falto de modernismo. Quizá en ‘Rise of the Pink Ladies’ haya momentos en los que se olviden de que la serie está ambientada en 1954, porque hay algunos números musicales que pegan de demasiado contemporáneos, pero acaban funcionando bien en su conjunto.

Justin Tranter, compositor para artistas de la talla de Ariana Grande o Lady Gaga, es el nombre detrás de las canciones del musical. Pero en los primeros episodios no hay ninguna canción que acabe quedándose en tu mente durante más tiempo del que dura el capítulo. Y es una lástima, porque el talento está ahí.

Mucho por crecer

En definitiva, ‘Rise of the Pink Ladies’ es una serie de buen rollo, que tampoco busca reinventar el género, pero que homenajea con mucho mimo a la película original. El reparto cumple con creces, y se nota mucho la deuda que tienen con el reciente remake de Steven Spielberg ‘West Side Story’ (hasta han apostado por protagonistas puertorriqueños).

SkyShowtime tiene entre manos un pequeño caramelo para los amantes de los musicales, y que puede convertirse en uno de esos éxitos a pequeña escala, algo similar a lo conseguido con ‘High School Musical. The Musical. The Series’ en Disney Plus. Si es fiel a su base, lo tiene (casi) todo para ser una historia divertida y entretenida.