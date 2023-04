Cristina Tárrega aclara lo que hubo detrás del gesto de Lequio que sí se captó en ‘Ana Rosa’

Cristina Tárrega ha decidido entrar telefónicamente en ‘Fiesta’ para poner fin a las especulaciones que se han generado en los últimos días. El pasado miércoles, el mismo día en que la revista ‘¡Hola!’ publicaba en exclusiva la noticia bomba de la nueva maternidad de Ana Obregón, por gestación subrogada, el padre de su primer hijo, Alessandro Lequio, acudía como cada día a su puesto de trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’.

Allí evitó pronunciarse al respecto, tan solo se limitó a decir que «yo lo sé todo». Dejando claro así que él estaba al tanto de las intenciones de su ex. Sin embargo, al día siguiente, cuando el magacín de Telecinco habló de posibles filtraciones a la prensa, el italiano no pudo callar y señaló directamente al entorno de la presentadora, en especial a sus íntimos amigos, Susana Uribarri y Raúl Castillo.

Además, Alessandro Lequio también hizo referencia a su compañera de programa, Cristina Tárrega, quien se encontraba junto a él en el plató de ‘El programa de AR’. «Esta señora me preguntó hace tres semanas: ‘Oye, ¿tú sabes algo?’. ¡Ella lo sabía porque alguien se lo había contado! Ahora todos dicen que no sabían nada. Por favor, dejad de mentir», dijo el colaborador, visiblemente enfadado. En ese momento, Cristina Tárrega no dio demasiadas explicaciones, pero este sábado, 1 de abril, en ‘Fiesta’, sí que lo ha hecho.

Alessandro Lequio en ‘El programa de Ana Rosa’

Cristina Tárrega pone fin a las «especulaciones» lanzadas por Lequio

La colaboradora televisiva ha entrado por teléfono en el programa que presenta Emma García para aclarar uno de los temas de los que más se ha hablado tras salir a la luz la noticia. Eso sí, ha querido dejar claro que ella carece de «afán de protagonismo»: «Sé que la prensa ha dicho que una noticia tan importante no me la podría haber callado. Mira, me callo hasta la caída de las Torres Gemelas. Yo le pregunté eso a mi compañero Alessandro cuatro días antes del 16 de marzo, porque todo el mundo sabe que el día 16 estaba volando hasta República Dominicana».

«Le vi la cara tan desencajada que le dije: ‘No te preocupes, yo no he dicho nada, no he preguntado nada. Me voy y no tengo nada más que decir'», ha explicado Cristina Tárrega para así «aclarar especulaciones». «No me he enterado ni por Ana ni por el entorno de Ana. Me he enterado como me entero de muchas cosas que callo. Lo sabéis Saúl (Ortiz), Aurelio (Manzano)… Lo sabéis muchos de ahí. A veces no hay que contar las cosas. Te las guardas y te callas», asegura la valenciana.

La colaboradora explica cómo le llegó la información

Por otro lado, ha afirmado que existen «ciertos tipos de compañeros que se dedican a rentabilizar eso. No es mi caso. A mí me llega que se había puesto en marcha una gestación subrogada de Ana Obregón. Así me llega. Me llega en un restaurante del centro de Madrid, nada que ver con el entorno de Ana. No quiere que se especule».

Antes de finalizar su intervención, Cristina Tárraga ha explicado cómo se encontraba Lequio el pasado jueves, el día que explotó en el matinal de Telecinco: «Yo le tenía a mi lado. Le dije a Ana Rosa que me estaban entrando unas ganas de llorar… Alessandro estaba destrozado porque se le remueven todos los sentimientos. Es volver a revivir todo. Lo entiendo, perder a un hijo es algo muy doloroso. Lo han perdido los dos, tanto Ana como él», recordó la presentadora, antes de poner fin a su llamada.