Cristina Porta da donde más hiere a Adara tras su peor noche en ‘Supervivientes’

El último choque entre Adara Molinero y Katerina Safarova en ‘Supervivientes 2023‘ ha dado mucho que hablar tanto dentro como fuera del reality. De hecho, han sido muchos los que se han posicionado a favor y en contra. Ejemplo de ello es Cristina Porta, quien no ha dudado en demostrar su animadversión hacia Adara Molinero.

Cabe recordar que las dos concursantes de ‘Supervivientes 2023’ se han enfrentado cuando bajaban la leña. Mientras Katerina lanzaba los troncos de leña a riesgo de golpearle, Adara desde abajo no dudaba en afearle su conducta con serias advertencias: «Como me des con un tronco, me voy a enfadar mucho«.



La pelea entre Adara Molinero y Katerina ha sido de las más grandes de la edición



En definitiva, se ha originado un gran enfrentamiento en el que los calificativos entre ambas se han ido sucediendo. «Ya sabemos que eres muy princesita. Tú a hacer gilipolleces, a hacerte mimitos que no se lo cree nadie eso», le ha llegado a soltar Adara en alusión a su falsa carpeta con Manuel. Y ha añadido: «Una carpeta más fake que tu cara».

Un comentario que Cristina Porta ha rescatado para mostrar su apoyo hacia la rusa. Ha sido en redes sociales donde la periodista deportiva se ha pronunciado y, además, se ha posicionado. «Katerina, tienes una cara preciosa. Y por eso todo», ha compartido Cristina. Un claro mensaje de apoyo a Katerina y un dardo evidente hacia Adara Molinero.

Para entender este mensaje es necesario retrotraerse a la participación de ambas en ‘Secret Story’ donde mantuvieron más de un encontronazo. En aquel momento, la naciente relación entre Cristina Porta y Luca Onestini provocó que Adara, expareja del hermano de Luca, se enfrentase a ellos. Desde entonces, la relación entre ambas ha estado rota y ahora parece que el conflicto va camino de recrudecerse. Así las cosas, habrá que esperar a ver cómo la superviviente se toma este mensaje cuando salga del concurso y lo vea.