Ana María Aldón para los pies a Sergio Garrido ante lo que llega a decir de su hija en ‘Fiesta’

Sergio Garrido y Ana María Aldón eran amigos hasta que él entró a concursar en ‘Supervivientes 2023’ junto a Gema Aldón, la hija de la diseñadora. Al salir, el paparazzi hizo unas durísimas declaraciones sobre la joven que, como era de esperar, no gustaron nada a su madre. Desde entonces, los encontronazos entre ambos colaboradores de ‘Fiesta’ son constantes, el último se producía este mismo sábado, 22 de abril.

Según Sergio Garrido, Gema Aldón estaba pensando en responder a sus duras acusaciones en una revista, donde tachó a la joven de ser una «quinqui, una chunga y una mala persona». Sin embargo, el paparazzi ha tenido que morderse la lengua, ya que van pasando los días y esa supuesta exclusiva no ha llegado. Por tal motivo, el concursante de ‘Supervivientes’ comenzaba este sábado matizando sus palabras en ‘Fiesta’.

«Lo que yo dije es que lo lógico es que diera una entrevista. Si no lo ha hecho, hay varios motivos que se pueden explicar», aclaró el paparazzi. «¡Estás reculando!», exclamó Amor Romeira. Unas palabras que corroboró Ana María Aldón, lanzándole un nuevo dardo: «Claro que está reculando, estoy acostumbrada. Lo que dijiste fue una invención tuya».

«¿Dónde está la exclusiva?», le preguntó la diseñadora. Sergio Garrido intentó justificarse: «Cuando termina el programa de ‘Supervivientes’, ella hace tres galas y cuando termina la tercera, ella tiene la opción de hacer una entrevista. Si no lo hace, hay dos opciones. La primera es que no interesa o no le interesa a la revista que hable de mí». Además, dejó claro que él hizo la entrevista «sin cobrar un céntimo».

La guerra entre Ana María Aldón y Sergio Garrido no cesa

A Sergio Garrido no le cuadra que Gema Aldón no le haya contestado aún

«Mi hija te contestará, evidentemente, porque ella se defiende. Pero yo no te dije en ningún momento que fuera a ser mediante una exclusiva o portada de una revista», señaló Ana María Aldón. «A lo mejor no lo vas a saber hasta que no lo haga», insistía su compañero, echando más leña al fuego. Y, apuntando a Aurelio Manzano, añadió: «El que dijo que debía salir la entrevista exclusiva el pasado jueves es un compañero que no está aquí, yo no».

Aurelio Manzano dijo el pasado 15 de abril que Gema Aldón iba a responder a Sergio Garrido en una entrevista por la que habría cobrado 200.000 euros. Aunque esta información no se ha confirmado, por lo que el paparazzi se ha tenido que comer sus palabras. No obstante, reconoce que le parece raro que la joven no haya hecho ninguna declaración al respecto: «Hay algo que no me cuadra».

Ante esto, su compañera le recordaba que su hija tiene un problema de salud y que le «han ofrecido cosas», pero desconoce si una de ellas es esta entrevista exclusiva. Finalmente, el paparazzi dijo que no quería seguir hablando del tema: «Llevamos ya tres semanas hablando de esto», sentenció, visiblemente cansado.