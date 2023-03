Sonsoles Ónega da el corte del día a un colaborador en Antena 3: «Me cae fatal»

Si hay algo que ha demostrado estos años en los que se ha curtido como presentadora primero en Telecinco en ‘Ya es mediodía’ y ahora en Antena 3 con ‘Y ahora Sonsoles’ es que Sonsoles Ónega no tiene ningún tipo de filtro.

Así, la presentadora no ha dudado en enfrentarse a sus compañeros de programa e incluso a Patricia Lennon, la directora de ‘Y ahora Sonsoles‘, a la que conoció en su etapa anterior en Telecinco.

Si hay alguien a quien le ha dado la vida martir es a Miguel Lago, con quien ha tenido varios rifirrafes en directo. También se atrevía a hacerlo con uno de sus redactores y reporteros, Pablo Hermaz. Y este miércoles, Sonsoles Ónega no se ha cortado nada con otro de sus compañeros.

Era justo al arrancar el ‘Flash’, la sección de ‘Y ahora Sonsoles’ en la que se analiza la actualidad de la crónica social cuando Sonsoles Ónega reconocía a uno de sus colaboradores que le tenía envidia por las vacaciones que había tenido.

Sonsoles alza la voz en su programa: «¡Ya está bien!»

Sonsoles Ónega se enfrenta a Nacho Gay en ‘Y ahora Sonsoles’

Y es que al presentar a Tamara Gorro, Marta Bolonio y Nacho Gay, Sonsoles Ónega no tenía reparos en decirle lo que pensaba al periodista de Vanitatis que acababa de regresar de vacaciones. «Usted Nacho Gay que viene de Las Maldivas, me cae fatal que lo sepa», sentenciaba la presentadora.

«Bien morenito que vengo», le contestaba él. «Dile que no viene tan moreno», se escuchaba decir a Bolonio. «Pues no, no vienes tan moreno la verdad», soltaba Sonsoles dándole un gran corte a su colaborador. «Te tenías que haber puesto de blanco para que se notara el contraste», apostillaba Sonsoles Ónega.

«Pues me ha sentado fatal ver tus redes sociales. Yo decía, ‘pero este tío de verdad'», le espetaba Sonsoles. «Aquí directora no va a coger vacaciones nadie más porque ya está bien. Con lo bien que se está trabajando, ese trabajo redentor», terminaba de decir la presentadora dirigiéndose a su directora.