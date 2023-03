Samantha (‘OT 2020’) desmiente el bulo que ‘Socialité’ ha llegado a difundir sobre ella

Samantha, exconcursante de ‘OT 2020’, aclara si realmente tuvo un affaire con Simone de ‘La isla de las tentaciones’ como así aseguraron en ‘Socialité’

Samantha Gilabert ha acudido a ‘Vaya Vaina’, el programa presentado por Alfonso de la Rocha y Dani Gordo en Twitch. La exconcursante de ‘OT 2020’ ha cargado contra ‘Socialité’ por asegurar que tuvo un affaire con Simone Coppola, extentador de ‘La isla de las tentaciones’, y ha aclarado qué pasó realmente con el empresario e influencer italiano.

«Nunca he hablado de esto. De hecho, me aconsejaron no hacerlo», ha empezado diciendo Samantha, antes de proceder a explicar qué ocurrió: «Yo estaba en mi discoteca favorita de Madrid. Estaba hablando con este chico de ‘La isla de las tentaciones’ y un alma caritativa nos grabó y lo envió a ‘Socialité’. Lo que no sé es cuánto le pagaron. Yo no me llevé nada, pero era todo mentira».

Samantha en ‘Vaya Vaina’ carga contra ‘Socialité’

Además, la cantante ha recordado cómo se enteró de que el programa de Telecinco había dado esta información falsa, basándose simplemente en unas supuestas imágenes que se tomaron en un local madrileño: «Dijeron que nos fuimos a un reservado. Y, en esa discoteca, no los hay».

«Hay gente que lo vio en directo. Yo estaba en mi casa un domingo comiendo y me llama mi representante. Me dice que le han llamado de Telecinco para confirmar o desmentir eso. No era enrollarnos, sino una relación. Y yo pregunté: ‘¿Con quién? ¿Perdón?’. No me cuadraba. Fue gracioso, la verdad», explica Samantha en el citado programa, tomándose con cierto humor el bulo de ‘Socialité’.

Fue hace unos meses cuando ‘Socialité’ mostró en exclusiva las imágenes en las que se podía ver, supuestamente, a Samantha y Simone tonteando en una discoteca de la calle Ponzano de la capital. Según el programa que presentan María Patiño y Nuria Marín, la pareja se marchó a un reservado. Algo que, ahora, como decimos, la cantante ha desmentido categóricamente.