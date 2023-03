Sale a la luz la durísima situación personal de Alonso Caparrós (‘Sálvame’) que trastoca su vida

No son buenos tiempos para Alonso Caparrós. Hace unos días, el colaborador rompía a llorar, en ‘Sálvame’, a raíz de un inocente comentario de Kiko Matamoros. Éste dudó de si su compañero estaba en el programa, pues apenas había participado esa tarde. Para sorpresa de todos, Caparrós se vino abajo: «Me han pasado últimamente una serie de cosas a nivel personal que me tienen un poco fuera de mí (…) No quiero seguir, no es el momento. Estoy ausente, pero tengo mis motivos».

Al día siguiente, Gema López explicó que su compañero estaba pasando por un momento económico complicado. Y a esto se le había sumado que recientemente había fallecido un amigo muy cercano. Esta semana, ha sido el propio Alonso Caparrós el que ha roto su silencio en la revista ‘Lecturas’ para desvelar el motivo de esta crisis personal.

«En febrero veo que tengo un embargo en la nómina del que no tenía ni idea», explica el colaborador de ‘Sálvame’. Una deuda que procede, según él mismo reconoce, «de mi pasado turbulento, lleno de errores. Me preocupaba que la noticia llegara a la tele y que pensaran que había recaído en mis adicciones. Tuve miedo de que estuviera relacionado con mis padres. Temí que se hiciera público, se tergiversase y se reabrieran heridas. Nada de eso ha sucedido», explica en la citada revista.

«Debo 55.000 euros. Es mucho dinero», reconoce Alonso Caparrós

La deuda que le reclaman es importante para su modesta economía: «Debo 55.000 euros, es mucho dinero». Tal y como él mismo explica, esta deuda procede de algunas de sus antiguas propiedades: «Tenía dos casas, una la vendí para pagar a la Agencia Tributaria. La de Almería la compré con el banco y cuando no pude pagar se la quedó el banco, pero me siguió cobrando».

Además, reconoce que ahora le toca volver a empezar de cero, y que estaba negociando su deuda: «Estoy negociando la deuda. Ahora tengo que empezar de cero. Todo lo que he conseguido estos años de trabajo se ha esfumado. Se han roto mis sueños», desvela en ‘Lecturas’, muy afectado por la situación. Eso sí, ha querido agradecer a su familia y a sus amigos cercanos el apoyo que le están dando en estos difíciles momentos.

Arropado por su mujer, Angélica, y por sus dos hijos, Andrés y Claudia, está dispuesto a salir adelante: «Empecé a trabajar en ‘Sálvame’ hace cuatro años, los dos primeros años seguí pagando deudas. Los últimos dos había conseguido ahorrar, nuestro sueño es acabar nuestros días al lado de la playa. Había visto una casa, de momento, ese sueño se ha esfumado».