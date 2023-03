¿Quién es realmente Alejandra Marín, la nueva concursante de ‘Pasapalabra’ en Antena 3?

Alejandra Marín es una de las nuevas concursantes de ‘Pasapalabra’ que ha sustituido a Orestes y Rafa.

Después de que Rafa Castaño hiciera historia de la televisión el pasado jueves al llevarse el bote más alto de ‘Pasapalabra’ de 2.272.000 euros; su compañero Orestes Barbero tuvo que despedirse también de ‘Pasapalabra’ tras 320 programas luchando por llevarse el ansiado bote. Lo que provocó que el pasado viernes el concurso presentado por Roberto Leal estrenase concursantes.

Y es que cabe recordar que ‘Pasapalabra’ tiene una norma que obliga a marcharse al otro concursante que esté compitiendo contra el que se lleva el bote. Una regla que muchos consideran injusta y sobre la que el propio Rafa Castaño se pronunció en la entrevista en exclusiva con El Televisero. «Es verdad que de primeras puede parecer injusto. Porque es injusto que Orestes no gane un bote y confío en que con el tiempo le vuelvan a llamar y se lo lleve. Pero realmente si Orestes siguiera jugaría por un bote de 100.000 euros y eso sí que sería injusto para él», aseveraba el sevillano.

El viernes, ‘Pasapalabra’ recibió a Jorge en el equipo naranja y a Alejandra en el equipo azul. Él consiguió ganar en el rosco mientras ella se ha enfrentado este lunes a su primera silla azul. Pero una vez lograba ganar la prueba, Alejandra volvía a competir contra Jorge por segundo día consecutivo. «Muy contento de tener a Alejandra enfrente que ya le he cogido cariño», le decía Jorge tras ganar la silla azul.

¿Quién es Alejandra?

Alejandra Marín es madrileña. Y como en el caso de Rafa Castaño también es periodista. «Eres compañera porque eres periodista», le decía Roberto Leal en su primer día como concursante. «Sí, soy periodista», respondía ella.

Y pese a que se la ve joven, Alejandra tiene tres hijos: «Me dicen valiente… o insconsciente digo yo», bromeaba el viernes. Son Víctor de 13 años, Iker de 11 años y Pablo que tiene 7 años. «No me aburro, no me dejan tiempo», reconocía. Además, la nueva concursante confesaba que le gusta mucho cocinar y sobre todo hacer bizcochos.