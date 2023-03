Qué ver del 20 al 26 de marzo en Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus+ y HBO Max

Calendario de estrenos de las plataformas de streaming esta semana con Georgina Rodríguez y su reality como una de las principales bazas.

Marzo está siendo, desde luego, un mes de altibajos. Si la semana estuvo repleta de estrenos, esta semana es mucho más discreta en cuanto a títulos esperados. El bajón que nos ha supuesto el final de ‘The Last of Us’ o las malas críticas del capítulo 3 de la nueva temporada de ‘The Mandalorian’ tampoco han ayudado. Pero pese a todo, hay una pequeña lista muy interesante que os resumimos a continuación.

Y, entre todos los nombres que vamos a encontrarnos esta semana, está por encima de todos el reality de ‘Soy Georgina’. La pareja de Cristiano Ronaldo regresa con una segunda temporada, y está claro que va a crear conversación continua en redes. Porque ahora Georgina Rodríguez es una de las influencers más famosas del panorama nacional (e internacional). Pero, para contrarrestar tanta frivolidad, también tenemos el estreno de ‘Smile’, la gran sorpresa de 2022, siendo el estreno más potente del género de terror.

Además de estas propuestas, nos llegará una nueva serie de thriller gracias a Netflix, ‘El Agente Nocturno’, o una musical de la mano de Disney Plus. Y, por supuesto, el que promete ser el nuevo gran éxito turco, ‘¿De quién huimos, mamá?’, porque las series turcas están de moda. Netflix siempre ha apostado por ellas, y quiere que nos obsesionemos con su nueva propuesta.

Estrenos en Netflix

23 de marzo: ‘El Agente Nocturno’ (SERIE)

Un agente del FBI de bajo nivel, Peter Sutherland, trabaja en el sótano de la Casa Blanca, manejando un teléfono que nunca suena hasta la noche en que lo hace, lo que lo impulsa a una conspiración que lo lleva hasta la Oficina Oval.

El creador de la mítica ‘The Shield’, Shawn Ryan, vuelve al terreno televisivo con una nueva serie para Netflix… que luce exactamente igual que otras muchas de la plataforma. Por ahora no parece tener ningún tipo de aspecto que la haga diferente o meramente atractiva. Por lo que nos aventuramos a decir que será uno de esos éxitos de tapadillo que surgen de cuando en cuando, por los que nadie apuesta ni un duro.

Protagonizada por Gabriel Basso, al que conocimos como hijo de Laura Dern en la injustamente olvidada ‘The Big C’, o en la más reciente película de Ron Howard ‘Hillbilly, una elegía rural’, ‘El agente nocturno’ promete seguir todas las claves de los thrillers de conspiraciones. Acción y misterio que llevará de un lado para otro sin poder fiarse de nadie hasta el último momento.

24 de marzo: ‘Soy Georgina‘ (Temporada 2) (SERIE)

Serie documental sobre Georgina Rodríguez; madre, influencer, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo. La serie va revelando todos los aspectos de su vida, desde la parte más pública y conocida hasta la más personal, relatando su día a día, su maternidad, su relación con Cristiano, sus viajes y sus fiestas, e irá descubriendo sus verdades amistades, sus anhelos y deseos, sus momentos altos y los bajos.

Georgina Rodríguez vuelve para hacernos soñar con cómo sería nuestra vida si nos convirtiéramos de un día para otro en millonarios. La actual pareja de Cristiano Ronaldo nos sorprendió con la primera temporada de su reality. Natural y divertida, se convirtió en uno de los éxitos de la plataforma de streaming. Ella sola cargaba con todo el peso del proyecto, y se nota. Y, en esta segunda temporada, tendremos lo mismo, pero más y, esperamos, mejor.

Aunque habrá menos apariciones del futbolista, sí que tendremos cameos muy interesantes, como la presencia de Rosalía. Georgina fue a su concierto en Madrid y, en el camerino, la cantante afirma ser fan de su reality. Así que esperad mucho dinero, mucho lujo, muchos modelitos y un poco más sobre la vida de la que disfruta Georgina. Pero lo hace tan bien que parece ya una amiga nuestra de toda la vida.

24 de marzo: ‘¿De quién huimos, mamá?‘ (SERIE)

Una madre con un pasado oculto y su hija son fugitivas sin identidad en una huida eterna en la que no pueden confiar en nadie.

Una nueva serie turca aterriza en Netflix, y esta llega con una gran expectación. Drama y thriller a partes iguales, ‘¿De quién huimos, mamá?’ está dirigida por Umut Aral y Gökçen Usta. El reparto de la serie cuenta con Melisa Sözen como la madre sufridora, y a Eylül Tumbar como Bambi, su hija. Completan el reparto Musa Uzunlar, Başak Daşman, Birand Tunca, Alper Çankaya, Hakan Emre Ünal, Meriç Rakalar, Emrah Kolukısa y Kubilay Tunçer.

Melisa Sözen ha participado en un sinfín de series turcas, pero su papel más importante fue en el drama ‘Sueño de invierno’, que ganó la Palma de Oro en Cannes en 2014. Eylül Tumbar, por otra parte, debuta con esta serie en el mundo de la actuación. Un reparto en el que también destaca Birand Tunca, uno de esos actores convertidos en sex symbol gracias a su participación en la serie ‘Erkenci Kus‘, que aquí emitió Divinity.

Estrenos en Amazon Prime Video

22 de marzo: ‘Smile’ (PELÍCULA)

Después de presenciar un incidente extraño y traumático que involucra a un paciente, la Dra. Rose Cotter (Sosie Bacon) comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un terror abrumador comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentar su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva y horrible realidad.

El éxito absoluto de 2022, quitando a ‘Todo a la vez en todas partes’. Esta película de terror, dirigida por Parker Finn a partir de un cortometraje propio, sobrepasó todas las expectativas que podía haber. Con un presupuesto muy bajo, cerca de 17 millones de dólares, consiguió recaudar más de 200, convirtiéndose en una película muy muy rentable. Aunque muchas de sus escenas y sustos ya los hemos visto en decenas de películas, ‘Smile’ los reproduce todos a la perfección, dándoles un buen giro para sorprender.

Sosie Bacon cumple como la atribulada protagonista Rose, y la vamos siguiendo de primera mano, al ver su espiral hacia la locura. Con momentos verdaderamente escalofriantes, no descubre nada nuevo, pero no es algo que importe. En el cine de terror, lo importante es hacerlo bien. Y ‘Smile’ lo hace todo muy bien.

Estrenos en Disney Plus

24 de marzo: ‘Up Here’ (SERIE)

Sigue la extraordinaria historia de una pareja ordinaria, mientras se enamoran y descubren que el mayor obstáculo para encontrar la felicidad juntos podrían ser ellos mismos.

Un nuevo musical made in Hulu que llega aquí de la mano de Disney Plus España. Pese a que las críticas no acompañan del todo, sí que está generando bastante hype en redes y podría ser uno de esos éxitos que crea una base de fans acérrimos. La serie tiene a Thomas Kail entre sus creadores, que no solo es el realizador de la adaptación televisiva de ‘Hamilton’, sino que también creo la serie de ‘Fosse/Verdon’, así que damos por hecho su buena mano con los musicales y la ficción televisiva. Pero también a Steve Levenson, responsable del libreto ganador del Tony ‘Dear Evan Hansen’.

Mae Whitman y Carlos Valdes son los principales protagonistas de la serie. ‘Up Here’ llega con un tráiler muy interesante, y la historia puede salir o muy bien o muy mal. Todo dependerá de la banda sonora.

Estrenos en Movistar Plus+

24 de marzo: ‘La Bestia’ (PELÍCULA)

El Doctor Nate Samuels, que se ha quedado viudo recientemente, regresa a Sudáfrica, lugar en el que conoció a su mujer, para visitar una reserva de animales con sus hijas. Pero lo que empieza siendo un viaje de relax se convierte en una lucha por la supervivencia cuando un león que ha escapado de unos cazadores furtivos empieza a perseguirles.

Idris Elba es una rara avis dentro del mundo hollywoodiense. La industria ha intentado en repetidas ocasiones hacer de él una estrella. Pero no ha habido suerte en casi ninguno de sus intentos. Siempre sonó para ser el nuevo James Bond pero la oportunidad nunca llegaba. Y pese a haber estado presente en películas como ‘Hobbs & Shaw’ o formar parte de Marvel, no ha acabado de despegar tanto como debería.

Aun así, el actor británico sigue pasándoselo en grande en sus rodajes. Y una muestra de ellos es esta película de acción clásica, con regusto a la década de los 90, en la que Idris Elba se enfrenta, a manos desnudas, contra un león. ¿Qué más puedes pedir?