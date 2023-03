Paz Herrera responde en estos términos a Orestes por su crítica tras perder ‘Pasapalabra’

Paz Herrero, ganadora del bote de ‘Pasapalabra’ en el año 2014, ha querido mandar un mensaje a Orestes Barbero a través de las redes sociales. Todo a raíz de un tuit que éste publicó hace unos días sobre su estado anímico después de que Rafa Castaño se llevara el bote más alto jamás entregado en la historia del concurso.

El burgalés cargó contra los medios de comunicación, a los que reprochó no respetar «el derecho al silencio» que desea tener estas semanas. Y es que no son pocos los que critican la actitud de Orestes tras perder contra Rafa. Una de ellas, Susanna Griso, quien le llegó a preguntar si tiene algo que ocultar para estar tan callado y no querer hacer entrevistas ni declaraciones.

El impagable consejo de Paz Herrera a Orestes Barbero

A tenor de estas críticas, son muchos los que le han brindado su apoyo a través de las redes. Entre ellos, Paz Herrera, quien ha querido felicitarle por su «desempeño memorable» en el concurso de Antena 3 que presenta Roberto Leal. «Te llevas un premio mayor que muchos botes, ganado día tras día con tu preparación, y te ganaste el cariño de la audiencia», ha respondido la exconcursante al hilo de Twitter en el que Orestes negaba las informaciones que se habían dado sobre él.

Sobre los medios, Paz Herrera también ha entrado al trapo para darle un consejo: «A los titulares maliciosos, ni caso. Te perseguirán años, lo sé por experiencia». Muchos usuarios de Twitter ya han reaccionado a estas palabras de la actual ‘cazadora’ en el programa ‘El Cazador’, de TVE.

Las especulaciones sobre el estado anímico de Orestes Barbero comenzaron tras unas palabras sobre el también exconcursante, además de amigo del burgalés, Luis de Lama. Éste explicó en ‘Espejo Público’ que el joven estaba «muy desanimado» tras perder el bote. Para Orestes, las palabras de su amigo se han «tergiversado», ya que formaban parte de una «entrevista mucho más larga». Incluso reprochaba a los medios «caer en la bajeza» del clickbait y de colocarlas cómo «información de primera mano».