Mónica Naranjo se planta con Broncano tras su ataque a Miguel Bosé: «No te lo voy a permitir»

La cantante no ha dudado en dar la cara por Miguel Bosé en su visita a ‘La Resistencia’ tras sus últimas polémicas

Mónica Naranjo se encuentra en uno de los mejores momentos profesionales de su carrera. La artista no hay mes que no aparezca en televisión o esté trabajando en ella, a lo que hay que sumar su nueva gira y su fichaje como jurado de ‘Cover Night’. Es precisamente en este último programa donde coincide con Miguel Bosé, por el que ha dado la cara en su visita a ‘La Resistencia‘.

Como era de esperar, David Broncano le ha preguntado por el controvertido cantante. «¡Está loco!», ha dicho el presentador gritando y buscando la reacción de Mónica Naranjo. Tras esto, se ha justificado: «Me ha salido del alma, es que va muy loco. Se lo ha ganado él. Tuvo una época en la que decía unas cosas que podía parecer un poco loco».

Estas palabras no han gustado nada a Mónica Naranjo, quien ha hablado de su compañero y sus últimas polémicas: «Una persona que dice lo que piensa en una sociedad como esta, en la que estamos viviendo actualmente, no tiene que estar ido de la olla». Pero no se quedaba ahí y sentenciaba en su defensa: «Cada uno piensa lo que piensa y se tiene que respetar».

El malestar de la cantante catalana era más que notable y así se le intuía en su expresión muy seria ante David Broncano. La artista no ha permitido que se bromeara con su compañero de programa delante de ella y mucho menos que se frivolizara con su situación: «Yo adoro a Miguel y no te voy a permitir que te metas con él», le ha soltado cortante al de ‘La Resistencia’.

Pero David Broncano, sin amilanarse, ha seguido: «Decía que Bill Gates le había puesto el microchip y la gente decía: ¡Está loco!». Y Mónica, lejos de aprovechar la oportunidad para hacer crítica, ha intentado justificar el discurso negacionista de Miguel Bosé. «En tiempos de pandemia se han dicho tantas cosas…», apostillaba ella tratando de desviar el tema.