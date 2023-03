María Casado tiene que frenar las críticas por su entrevista más controvertida en ‘Las tres puertas’

María Casado entrevistó este miércoles en ‘Las tres puertas’ al joven torero Andrés Roca Rey. Una entrevista que generó controversia en las redes sociales

Este miércoles, 8 de marzo, María Casado entrevistó en ‘Las tres puertas‘ al joven diestro Andrés Roca Rey, quien ha acudido al programa de La 2 para hablar sobre su profesión y pedir «respeto» a quienes no les gusta la tauromaquia. Una entrevista que ha provocado división de opiniones en las redes sociales

El torero ha alabado a toda esa «gente joven» que le admira: «Me siento identificado con ellos por la edad y supongo que me siguen por lo mismo. Es muy bonito llegar a una plaza de toros y verla llena de gente, con el aforo completo, pero sobre todo con tantas caras jóvenes». «¿Qué sientes cuando cierran tantas plazas o cuando bajan el número de festejos?», ha querido saber la presentadora.

Roca Rey ha mostrado su descontento por lo que él considera la motivación «política» de estos cierres: «Me molesta que se lo tomen como algo político, por ganar votos. Es una tradición con mucha historia, es un arte. Es bello para algunos y otros no lo entienden, y yo entiendo al que no le gustan los toros».

María Casado sale en defensa de su programa: «Mente abierta»

«Lo que no me gusta es que los políticos cierren las plazas de toros o se pongan en contra de estas para generar más votos. No es algo político, es algo del pueblo. El que quiere va; el que no, no», ha sentenciado el torero hispano- peruano. Antes de finalizar, y ante el chaparrón de críticas que previsiblemente le iban a llover en las redes sociales, María Casado ha querido defender que en su programa, que normalmente recibe a personajes del mundo de la cultura, también tenga cabida otro tipo de rostros.

«Andrés, un gusto tenerte aquí. Te digo una cosa, independientemente de las profesiones de cada uno y, como dices tú, de las críticas, este programa tiene la suficiente mente abierta como para recibir a gente de todo tipo, de todo tipo de profesiones. Que tengamos esa libertad de charlar y compartir un ratito como este», ha dicho la presentadora. «Claro que sí, ha sido un gusto», le ha respondido el torero.

María Casado con Roca Rey en ‘Las tres puertas’

División en Twitter con ‘Las tres puertas’ por entrevistar a un torero

Y María Casado no se equivocaba. La entrevista a Roca Rey ha generado controversia en las redes sociales. Algunos usuarios de Twitter se han mostrado a favor, mientras que otros han criticado que en la televisión pública se de cabida a la tauromaquia.

