Los 10 actores de ‘La que se avecina’ que murieron antes de Laura Gómez-Lacueva

‘La que se avecina’ es una de las comedias más longevas de nuestra televisión. No en vano, lleva casi 15 años en antena. Actualmente, sus últimas temporadas van a poder verse en Amazon Prime Video antes que en Mediaset, y el cambio le ha sentado de fábula. Con un sinfín de nuevos fichajes, la ficción de los hermanos Caballero sigue estando en forma, y se alargará, por ahora, hasta las 15 temporadas. Han pasado muchos actores y actrices por sus filas y, a lo largo de los años, varios de ellos nos han dejado.

Hoy amanecíamos con la triste noticia de la muerte de Laura Gómez-Lacueva, uno de esos nuevos fichajes de la ficción, tras una batalla contra el cáncer. Pero no es la única que ha pasado por la serie y nos ha dejado. Mariví Bilbao, Emma Penella o Carlos Larrañaga, míticos actores de nuestra historia, que fallecieron tras su paso por la serie.

Carlos Larrañaga

Larrañaga fue uno de los grandes actores de nuestra historia. De hecho, llegó hasta a trabajar con el mismísimo Cary Grant. Había mucho del mítico actor en su famoso Adolfo en la exitosa ‘Farmacia de Guardia’. Después de una amplísima carrera en cine, televisión y teatro, el actor nos dejó en 2012 a la edad de los 75 años. Participó en ‘La que se avecina’ dando vida al padre de Berta Escobar mucho antes del fichaje de su hijo Luis Merlo.

Mariví Bilbao

¿Quién no recuerda a la mítica Marisa de ‘Aquí no hay quien viva’? Marivi Bilbao debutó en el cine en los años 80 y, a lo largo de su carrera artística, trabajó con nombres de la talla de Gerardo Herrera, Daniel Calparsoro o Vicente Aranda. Pero su gran papel fue con ‘Aquí no hay quien viva’. Tras la cancelación de la serie, dio el saltó a ‘La que se avecina’, interpretando a Izaskun Sagastume durante 6 temporadas. La veterana actriz falleció en 2013 por causas naturales a los 83 años.

Emma Penella

Emma Penella, en ‘La que se avecina’.

«Soy Concha. Entro». Otra de esas actrices veteranas que llevaba trabajando toda la vida. De hecho, debutó en los años 50, y trabajó con Luis García Berlanga en esa obra maestra que es ‘El Verdugo’. O en la famosa ‘La estanquera de Vallecas’ de Eloy De la Iglesia. Con una carrera repleta de éxitos, Emma estaba casi retirada de la actuación hasta que volvió a la fama gracias a ‘Aquí no hay quien viva’ y a ‘La que se avecina’ donde interpretó a Doña Charo, la madre de Araceli Madariaga (Isabel Ordaz). Murió en 2007 por una insuficiencia renal a los 76 años.

Amparo Pacheco

Un ejemplo de triunfar tarde en la vida. La veterana actriz no fue hasta los 77 años que consiguió disfrutar de las mieles del éxito, gracias a su papel de quiosquera en ‘Cuéntame como pasó’. También pasó por ‘La que se avecina’, interpretando a Matilde. Murió en 2017 a la edad de 92 años.

Eduardo Gómez

Tras su debut como personaje episódico en la serie ‘¡Ay Señor, Señor!’, con Andrés Pajares, Eduardo Gómez empezó a encadenar un proyecto detrás de otro. Tras debutar en el cine gracias a Javier Fesser y ‘El milagro de P. Tinto’, ganó fama por su personaje de Mariano en ‘Aquí no hay quien viva’, y también el de Maxi en ‘La que se avecina’. Murió en 2019 con 68 años debido a un cáncer de laringe.

Roberto Cairo

Cairo interpretó a Conrado, abogado de Antonio Recio, en ‘La que se avecina’. Pero su papel más famoso vino de ‘Cuéntame cómo pasó’ y su Desiderio Quijo, mejor amigo de Antonio Alcántara (Imanol Arias). Murió a la edad de 51 años en 2014 por culpa de un cáncer de pulmón.

Manuel Andrés

Este actor centró casi toda su carrera en el mundo del teatro. Sobre las tablas es donde más cómodo se encontraba, pero también tuvo participaciones en series de televisión, siendo la más recordada en su paso por ‘La que se avecina’ interpretando a Julián Pastor. Falleció en 2013 a los 83 años.

Amparo Valle

Amparo Valle en ‘La que se avecina’

Amparo Valle es otro de esos ejemplos de actrices con papeles secundarios que más han trabajado en nuestro país tanto en cine como en televisión. Trabajó con algunos de los mejores directores como José María Forqué, Antonio Mercero, Icíar Bollaín o Fernando Colomo. En televisión la pudimos ver en numerosas series con papeles muy pequeños hasta que en ‘La que se avecina’ dio vida a Justi, la madre de Amador. La actriz falleció en 2016 a los 76 años.

Paul Loustau

Paul Loustau en ‘La que se avecina’.

Actor español de origen francés, empezó a ganar fama gracias a sus papeles secundarios en series de televisión como ‘Hermanos y detectives’. No pudo estar mucho tiempo en ‘La que se avecina’ porque, desgraciadamente, falleció en un accidente de tráfico en 2007 con 31 años, casi recién empezada la serie.

Verónica Forqué

Verónica Forqué fue una de las actrices más famosas de nuestro cine. Su muerte nos dejó en shock a todos y su amplia trayectoria siempre será recordada. La veterana actriz fue nominada a 5 Premios Goya (ganando un total de 4), y fue desde ‘chica Almodóvar’ hasta la eterna Pepa de ‘Pepa y Pepe’.

Tras un polémico paso por ‘Masterchef Celebrity’, la actriz se quitó la vida el pasado 2021, dejando al país en luto. Forqué participó en ‘La que se avecina’ interpretando a la alcaldesa María Teresa Sáenz de Tejada.

Laura Gómez-Lacueva

Laura Gómez-Lacueva, actriz

La actriz natural de Zaragoza ha sido la última en aparecer en esta lista tras fallecer este 30 de marzo después de años batallando contra un cáncer. Famosa por su participación en el programa de humor ‘Oregón TV’, fue uno de los últimos fichajes de ‘La que se avecina’.