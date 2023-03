Lo que ocurre tras el desencuentro de Susanna Griso y un invitado obliga a irse a publicidad

Susanna Griso ha vivido un momento de máxima tensión con un abogado en plena conexión en ‘Espejo Público’.

Presentar un programa en directo no es nada fácil. Primero porque tienes que estar rápido para reaccionar ante posibles problemas que se dan en directo y segundo porque todo lo que se dice se emite y por tanto no puedes dar marcha atrás. A veces no es nada fácil torear lo que sucede en una conexión en directo y sino que se lo digan a Susanna Griso.

Este viernes, Susanna Griso ha demostrado tener mucha paciencia y saber estar ante la bordería que le soltaba un invitado en pleno directo en ‘Espejo Público‘. Y es que cuando la presentadora le pedía premura porque llegaba la publicidad, su invitado se lo tomaba mal y no dudaba en darle un gran corte a la presentadora.

Todo se producía cuando ‘Espejo Público’ abordaba la última hora sobre la reapertura del caso de Silvia Idalia, una joven que falleció tras someterse a una intervención de cirugía estética. De primeras, Susanna Griso conectaba con la hermana del novio de la chica, que aseguraba que habían recibido la noticia como un «rayito de esperanza». «Es lo único que quiere la familia, que se haga justicia», recalcaba la invitada. En ese sentido, lo que busca la familia es que el médico que operó a Silvia sea inhabilitado de por vida.

Tras hablar con el entorno de la joven, Susanna Griso conectaba por videollamada con Francesc Jufresa, el abogado de la familia de Silvia Idalia para conocer todos los detalles de esta reapertura. Mientras él contestaba a las preguntas de la presentadora, los tertulianos comentaban sus palabras. Y ante el apunte de una de ellas, el abogado le pedía la palabra a Susanna.

«Lo tengo que dejar aquí»

«Sí, te escuchamos, pero rápidamente, por favor», le pedía amablemente Susanna Griso porque se quedaba sin tiempo para seguir con el tema. Lo que no se esperaba la presentadora era el corte que le iba a dar el abogado sin cortarse. «Sí, rápidamente, y bueno, yo llevo mucho rato esperándote«, le espetaba él quejándose de que a él le habían hecho esperar mucho tiempo y ahora le pedían prisa.

De primeras, Susanna Griso le dejaba explicarse sin replicar su ataque. Pero cuando llegaba el momento de dar por finalizada la conexión, la presentadora no se quedaba callada. «Lo tengo que dejar aquí. Lo siento que haya tenido que esperar usted pero yo me tengo que ir a publicidad y contra la publicidad no hay nada que hacer», le advertía la presentadora de ‘Espejo Público’.