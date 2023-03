Lo que ha pasado con Ruth Lorenzo al inicio de ‘Cover Night’ dispara una ola de reacciones

Ruth Lorenzo ha abierto la gala de ‘Cover Night’ en La 1 con una performance versionando el «My way» de Frank Sinatra.

TVE ha estrenado ‘Cover Night‘, su nuevo talent musical por todo lo alto con una perfomance de Ruth Lorenzo al más puro estilo ‘Telepasión’ versionando una de las canciones más versionadas de la historia, «My way» de Frank Sinatra.

Una forma de arrancar ‘Cover Night’ a lo grande y de nuevo con Ruth Lorenzo derrochando vozarrón mientras entraban en el escenario los cuatro miembros del jurado del programa: Juan Magan, Chanel Terrero, Mónica Naranjo y Miguel Bosé.

Tras ello, Ruth Lorenzo se estrenaba como presentadora de televisión. «Muy buenas noches y bienvenidos a todos a ‘Cover Night’. El programa en el que los mejores cantantes de versiones de nuestro país se van a enfrentar para conseguir una de estas nueve cabinas. Al ganador le espera el trofeo de ‘Cover Night’ y un premio en metálico de 100.000 euros», revelaba la cantante.

«Madre mía, quién me lo iba a decir a mí, que yo iba a estar aquí. No me lo creo. Es un honor que estéis aquí conmigo delante de este pedazo de público, en este pedazo escenario y lo que más me gusta con banda y música en directo», proseguía diciendo Ruth Lorenzo antes de presentar a los miembros del jurado del programa.

Aplausos al inicio y al debut de Ruth

Como era de esperar, el arranque de ‘Cover Night’ y el estreno de Ruth Lorenzo como presentadora ha sido muy bien acogido en redes sociales. «El inicio ha sido una FANTASÍA», «Un inicio de REINA» o «Comienzo espectacular» son algunos de los comentarios que se han podido leer.

Pero además la labor de Ruth Lorenzo como presentadora en los primeros minutos del programa de TVE también está recibiendo muy buenas críticas. «Qué descubrimiento de presentadora», asegura un espectador.

Tremenda intro de #CoverNight! Qué feliz ver a mi @RuthLorenzo en esta nueva faceta como presentadora. Es una curranta nata y tiene esa naturalidad y punto de diva perfecto para el papel! Mucha mierda!!

pic.twitter.com/LMBYm0gvCX — Sergio (@sergi_cr93) March 2, 2023

El inicio de #CoverNight ha sido una F A N T A S Í A 😍 — Anna C. Escobar (@anna_c_escobar) March 2, 2023

Ruth ya ha ganado este programa con el arranque #CoverNight — Jorge García-Casarrubios (@JGCasarrubios) March 2, 2023

Te mereces esto y más!!! @RuthLorenzo eres muuuuu grande!! Quién no lo sabía lo va a saber ahora !! Te adoro! #CoverNight — 𝐋𝐀 𝐃𝐑𝐀𝐌𝐀 𝐐𝐔𝐄𝐄𝐍 (@la_drama_queen_) March 2, 2023

Siempre he defendido, que prefiero ver a cantantes y actores actuando y cantando, en lugar de presentando. Pero hoy @RuthLorenzo me está encantando. #CoverNight — Aleix Poblet 📺 (@aleix_poblet) March 2, 2023

Diosa @RuthLorenzo Qué descubrimiento de presentadora, lo bordas tía #CoverNight — Rainbow (@Rainbow81633114) March 2, 2023

@RuthLorenzo que bonito cantas y que bien estás de presentadora ♥️ #CoverNight — Jordi Luque ⵣ (@jordi_luke) March 2, 2023

Esto si que es empezar fuerte 😱🤯 Mamma mía https://t.co/SXra8VIXY8 — Elisabeth Huerga (@_Elisabeth17_) March 2, 2023

El comienzo de #CoverNight ha estado muy chulo y Ruth Lorenzo me ha sorprendido como presentadora. Está genial — Ricardo Garcés Aguayo (@rigarcesag) March 2, 2023

Para arranques, el de #CoverNight madredelamorhermoso @RuthLorenzo la que has liaooooooooo, ojalá se piquen @monicanaranjo y haga otro cover 😜 — PATRICIA PEÑA (@Patri85ps) March 2, 2023

La Intro la Intro ole tu coño @RuthLorenzo Viva Murcia Acho Pijo #CoverNight — Martika 🇪🇸 (@u2martu) March 2, 2023

Espectacular el comienzo del programa con la versión de "la voz"(Frank Sinatra)

A mi manera!!



Ruth Lorenzo, de directora deportiva a cantante; en un plis-plas.👏



Aunque en el plató hay uno que si sólo habla de música….no entiendo ese blanqueo que se le hace.#CoverNight pic.twitter.com/6Olm2fkFca — Riojaberón (@riojaberon) March 2, 2023

#CoverNight

Sólo por escuchar cantar a @RuthLorenzo "A mi manera" ya ha valido la pena ver Cover Nigth pic.twitter.com/9DthBCbMBo — Alberto López (@LopezEscuer) March 2, 2023

Qué bien está @RuthLorenzo de presentadora en #covernight. Con una energía muy chula ha iniciado el programa, aportando la anécdota empática y directa — Borja Terán (@borjateran) March 2, 2023

Ruth Lorenzo ha estado muy bien en el arranque de #CoverNight y, además, me ha gustado mucho este homenaje a Drag Race. https://t.co/o4ldbsEKG0 pic.twitter.com/gK9OmXO1Ow — 🕊️ Álvaro Onieva 🏹 (@AlvaroOnieva) March 2, 2023