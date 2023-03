Uno de los solteros de ‘La isla de las tentaciones 6’ interrumpe su estancia en la villa provocando una situación realmente inédita.

‘La isla de las tentaciones 6’ no deja de sorprender a los espectadores. En esta ocasión, el programa comandado por Sandra Barneda ha tenido que hacer frente a una decisión inhóspita en lo que llevamos de edición. En concreto, se trata del abandono de uno de los tentadores. Éste no ha podido superar la situación que vive con Marina y ha decidido abandonar la villa.

Estas imágenes han podido verse en el avance que adelanta los contenidos que se podrán ver durante la próxima entrega. Precisamente por este motivo no se pueden esclarecer de forma precisa las causas de su abandono. No obstante, a tenor de sus palabras, las continuas desavenencias con la concursante y el deseo del tentador de formalizar su relación, han hecho que todo salte por los aires en la villa de las chicas.

Antes de dicho abandono se han podido ver imágenes de Manu, el tentador, en la piscina junto a varios de sus compañeros. Con ellos, el participante de ‘La Isla de las Tentaciones’ ha compartido su indecisión respecto a la relación que atraviesa con Marina. «¿Qué hago? ¿No me meto?», ha preguntado. «Tú no eres nadie para pedirle explicaciones», le ha arreado un compañero. Una respuesta que ha provocado la marcha del joven. «Vale, yo me voy», ha soltado.

Dicho y hecho puesto que en las siguientes imágenes se ha podido ver la discusión del tentador y Marina minutos antes de que el joven hiciese efectiva su salida de la Villa de ‘La Isla de las Tentaciones’.

«Tú no eres mi novio y entonces tus actitudes me tienen harta», le ha afeado ella. Mientras, él le ha soltado: «A mí no me hablas así, me cansé». De igual manera, en el momento de su marcha, éste ha comentado: «No te he importado en ningún momento y si no te he importado en ningún momento yo no hago nada aquí».