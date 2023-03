Linchamiento a Tamara Gorro por el «bochornoso» comentario que se le ha oído con Sonsoles

Sonsoles Ónega ha aprovechado el tema de Ana Obregón para hablar con Tamara Gorro, una de sus habituales colaboradoras que sabe en primera persona lo que es la gestación subrogada. La que fuera tronista de ‘Mujeres, hombres y viceversa’ tuvo a su hija a través de esta técnica. Por eso, ella no dudaba en defender a Obregón con un gesto muy elocuente.

Y por eso tampoco dudaba en paralizar el debate de ‘Y ahora Sonsoles‘ para enfrentarse a Antonio Naranjo por decir que la gestación subrogada era una compra-venta de bebés y el alquiler de un vientre. Algo que no gustaba nada a Tamara Gorro. «Yo no he comprado ningún bebé. ¿Y sabéis lo que estamos haciendo con esto? Fomentar odio«, aseveraba la colaboradora.

Tras concluir el debate, Sonsoles Ónega volvía a recibir en el plató a Tamara Gorro para conocer su caso y cómo vivió ella el nacimiento de su hija a través de la gestación subrogada. «¿Estás más tranquila? Yo te he dado paso porque te he visto indignada con todo lo que estaban hablando los compañeros», le comentaba la presentadora.

«Hay cosas que todavía me siguen doliendo mucho. Me pongo tanto en el lugar, con permiso, de las mujeres porque hablo por mi propia experiencia. Se pasa tan mal, que una por gusto no recurre a eso de verdad», confesaba Tamara Gorro. «¿Tu hija sabe como fue gestada?», le preguntaba Sonsoles a su compañera. «Claro, mi hija te lo cuenta perfectamente. Te lo cuenta en plan ‘yo estaba en la barriguita de la amiguita de mamá porque mamá estaba malita'», respondía Gorro.

«Es que hay que dar naturalidad a lo que hay. Estoy completamente en contra del maltrato tanto a una mujer como a un hombre. En países donde se hace esta reproducción asistida porque la gestación subrogada es un método de reproducción asistida donde por ejemplo aquí si se puede donar óvulos o esperma. Estoy en contra completamente de que a una mujer se le obligue a hacer algo sin su voluntad. Pero mi caso no es así», sentenciaba Tamara Gorro.

Tamara Gorro relata su caso

Tamara junto a Sonsoles Ónega en Antena 3

Tras ello, Tamara Gorro le relataba a Sonsoles Ónega como fue su caso dejando claro que tanto ella como la madre gestante se eligieron mutuamente. «Yo contacté con una agencia y la gestante te conoce, a ella le pasan un informe tuyo y de mi expareja y nos apeteció conocernos. Nos aceptamos y comienza el proceso», contaba la colaboradora. «En todo momento un juez está pendiente de que se cumpla todo por ambas partes del embarazo. No hay una compensación económica en mi caso. Lo que hay es que un embarazo hay unos gastos y eso faltaría más que lo pagase ella. Eso lo pagué yo», incidía.

«¿Está bien dicho a quién la contrata?», le preguntaba Sonsoles. «Es que yo a ella no la contrato. La agencia hace un contrato que va ante un juez y de ahí se desarrolla pero con una naturalidad. Yo me iba de compras con mi gestante. La madre soy yo, ella es la gestante. Y todos los procesos se cumplen», proseguía contando.

La defensa a ultranza a Ana Obregón

«Es que aquí se dice madre es la que pare. No, perdona. Ni madre, ni padre. Es el que cría, el que enseña, el que educa y el que da amor«, recalcaba Tamara Gorro entre aplausos del público. «Yo entiendo los debates. Soy la primera que condena que no se puede obligar a alguien hacer lo que no quiere. ¿Pero por qué se tiene que prohibir que yo quiera prestarte a ti mi útero? ¿Por qué?», insistía Tamara Gorro.

«Si la mujer quiere, no debería haber debate. Eso es lo que se está intentando regular en este país sin que haya mercantilismo y dinero de por medio», matizaba entonces Sonsoles mientras Tamara recordaba que ella llevó junto a Ciudadanos la iniciativa al Congreso.

Por último, Tamara Gorro se pronunciaba sobre el caso de Ana Obregón. «¿Quién somos cada uno de nosotros para juzgar los hechos de otra persona? Que cada uno haga con su vida lo que quiera, yo puedo opinar y más cuando eres un personaje público pero de ahí a hacerle tanto daño como se le está haciendo a Ana Obregón es indignante», concluía Gorro.

Multitud de críticas a Tamara Gorro en ‘Y ahora Sonsoles’

Las palabras de Tamara Gorro en ‘Y ahora Sonsoles’ provocaban la indignación del público. Así, las redes se llenaban de mensajes muy críticos hacia la colaboradora de Sonsoles Ónega.

Bochornoso escuchar a Tamara Gorro diciendo que fue super bonito ver parir a una mujer, para acto seguido llevarse ese bebe que ha gestado durante 9 meses por unos cuantos de euros. De verdad, bochornoso. #YAS30Mar — Sandri (@sandrasangz) March 30, 2023

#YAS30mar, de que va Tamara, pagar 170000€, esto es comprar y menos milongas. Estos niños, el día de mañana, cuando se enteren, seguro que quieren conocer a su verdadera madre. — Kukotgroxut (@kukotgruxot) March 30, 2023

Tamara Gorro, das vergüenza escucharte #YAS30Mar pero esta tipa que se cree 🤦 — Maty Ruiz (@Maty07116871) March 30, 2023

Venga Gorro ponte a parir a los hijos de tu empleada,no se lo cree ni ella,no se como coño la dan voz #YAS30Mar — Mrs.Maisel 🇪🇸🇪🇺🏳️‍🌈 (@Miss_Maisel) March 30, 2023

No hay que regular nada, es España es ilegal, hablad con propiedad. #YAS30Mar — MARIPEPA ♥️🎶🎵 (@maripepa_yosoy) March 30, 2023

Me produce vomitos el borreguil ganado que tienes como colaboradores Sonso.

Estes en una u otra empresa no decepcionas nunca, hija!!! #YAS30Mar — Sarima (@dalealpico) March 30, 2023

Tamara Gorro si vas a hablar hazlo con la verdad y no mintiendo , ni manipulando y mucho menos nos tomen d tontos a la audiencia

Claro q hay una retribución económica por más q lo quieras pintar muy bonito todo .

Te guste o no es mercader con una vida humana .#YAS30Mar pic.twitter.com/u4DKpVb2DI — Alexandra (@AlexandraAF15) March 30, 2023

Tamara Gorro pinta el tema como un cuento de estos infantiles donde todo es bonito y maravilloso, un poco mas y dice que la madre gestante se ofreció gratuitamente porque le mola parir a los hijos de otros. #YAS30Mar — Jk (@justkidding_08) March 30, 2023

Vergüenza ajena lo de Tamara. #YAS30Mar — i pauda (@i_pauda) March 30, 2023

Hay que tenerla de cemento armado para decir que piensas en las mujeres @Tamara_Gorro.

SER MADRE NO ES UN DERECHO #YAS30Mar — 💜✈️ (@fugazestrella_) March 30, 2023

Tamara Gorro sobra, lo de su maternidad ya lo contó por activa y pasiva, cambio de canal #YAS30Mar pic.twitter.com/SH4KC5mMpT — Germana de VIP (@longermana) March 30, 2023

Tamara que dejó de seguir a Georgina Rodríguez en directo por alardear sus lujos es la misma que sale hoy diciendo que quienes somos nosotros para criticar. La doble moral — Melica Kretschmann (@MKresthmann) March 30, 2023

Tamara ALUCINO contigo , criticas a Georgina porque gasta mucho y tu compraste una hija ? — Esther Nunez (@EsthNunez) March 30, 2023