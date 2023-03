La policía tiene que intervenir ante la amenaza a una reportera de ‘Fiesta’ del padre de El Yoyas

Una investigación llevada a cabo por el equipo de ‘Fiesta’ les ha llevado hasta una casa en la que podría estar Carlos Navarro, más conocido como ‘El Yoyas’, quien lleva más de cien días en busca y captura. El exconcursante de ‘Gran Hermano’, condenado por malos tratos a su exmujer, Fayna Bethencourt, no se presentó el pasado 15 de noviembre a la citación para su ingreso en prisión.

Desde entonces, se ha especulado mucho sobre su paradero. Estas últimas semanas, el equipo de investigación de ‘Fiesta’ había recibido varias informaciones acerca de un posible lugar en el que podría estar residiendo. Así es que una reportera y un cámara del programa se desplazaban hasta el lugar, una casa que pertenece a su familia.

En las inmediaciones del domicilio, este sábado, 25 de marzo, la reportera Arabella Otero, así como el cámara del programa, eran amenazados por el padre de ‘El Yoyas’. Un fuerte encontronazo en el que también intervenían las hermanas del prófugo. El hombre perdía los papeles, como se puede observar en las imágenes emitidas por el espacio presentado por Emma García.

«Buenas tardes. Todavía seguimos bastante nerviosos. Hace solo unos minutos vivíamos unos momentos muy tensos, con mucho nerviosismo y amenazas», explicaba la reportera, visiblemente nerviosa. Según ha explicado, ella y su compañero creen tener indicios, aunque no pruebas contundentes, de que ‘El Yoyas’ se encontraría en el interior de la casa familiar.

El padre de ‘El Yoyas’ amenaza al equipo de Fiesta

El padre de `’El Yoyas’ la emprende con el equipo de ‘Fiesta’

Por tal motivo llevaban mucho tiempo haciendo guardia, hasta que llegaba el padre de Carlos, quien la emprendía a gritos con los dos trabajadores: «¡Que dejéis en paz a mi familia! A mi familia la dejáis en paz. ¡Gilipollas! ¡Largo de aquí! (…) Si hago mi trabajo, vais ‘palante’ los dos», les ha llegado a amenazar. Mientras que su hija intentaba frenarle.

Arabella Otero explicaba que «esta mañana hemos visto dos perros que relacionamos directamente con Carlos Navarro y vemos que en el interior de la casa hay un coche que no es de la familia y que pertenecería a ‘El Yoyas’. Mi compañero y yo nos dividimos y de lo que nos hemos dado cuenta es de que cuando llegamos están todas las persianas subidas y después empiezan a subirse y bajarse». Ha sido justo después cuando llegaban las dos hermanas y el padre de ‘El Yoyas’ y comenzaba el conflicto.

Al no tener pruebas contundentes, los Mossos aseguran no poder hacer nada

Con la información de la que disponían, ‘Fiesta’ se ponía en contacto con los Mossos d’Esquadra. Sin embargo, al no contar con pruebas contundentes y al tratarse de una propiedad privada, estos no han podido hacer nada. Pero, a raíz del altercado, sí que se han personado en el lugar. «Les contamos que habían visto movimientos en la casa (…), pero sin una orden judicial, ellos no pueden acceder dentro», explicaba la reportera.

Esta no es la primera vez que el entorno de ‘El Yoyas’ se encara con la prensa, ya el pasado mes de diciembre, su cuñado también gritó y amenazó a otro reportero del programa. Pero, ¿cometen un delito los familiares de Carlos si le encubren? Toni Castejón, portavoz sindicalista de los Mossos d’Esquadra respondía a esta pregunta en ‘Fiesta’.

«No sería delito de encubrimiento porque el delito no está tipificado como grave ni están implicados», asegura. Además, explica que los mossos no pueden acceder a una propiedad privada y lamenta los medios que las autoridades tienen para actuar ante estos y otros casos.