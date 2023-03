La trifulca entre Raquel Mosquera y Gema Aldón en ‘Supervivientes 2023’ ha provocado la contundente réplica de Ana María Aldón desde plató.

Raquel Mosquera ha comenzado su andadura en ‘Supervivientes 2023‘ con un encontronazo con Gema Aldón. Ana María Aldón, que colabora en la versión ‘Conexión Honduras’, no ha pasado por alto las críticas de la peluquera y no ha tardado en reaccionar. En esta ocasión, el conflicto que enfrenta a Raquel y Gema tiene como punto de partida las críticas de Gema sobre la actitud de su compañera. Cabe recordar que en su momento, la hija de Ana María criticó la forma que Raquel tiene de expresarse.

Sobre las palabras de Gema, Raquel ha compartido con sus compañeros. «Es una forma despectiva de hablar de mí que no me conoce de nada. Mi forma de ser es esta y no voy a criticar la suya que para mi gusto es muy chabacana», le ha arreado. De igual manera, no ha dudado en acusar a Gema Aldón de «ir con la lección aprendida». «Ya ha mirado mi Instagram y viene con la cosa de saber lo que va a decir. A mí me gustan las personas espontáneas, naturales… No las que vienen con la lección aprendida y saben a por quien va», ha apuntado.

Las críticas de Raquel Mosquera a la hija de Ana María Aldón no han cesado. «Las tres veces que se ha acercado a nosotros ha sido con lo que ha ganado que le han dejado traerlo… Si yo veo a los compañeros de al lado pasando hambre, lo que no haría yo es acercarse lentamente y luego otro de los detalles que vienen a cuenta es que siempre quiere estar como para dar pena. La persona que realmente hace algo bueno no lo dice así que a ver quién va más de mosquita muerta», han sido sus duras palabras.

Las reacciones en plató no se han hecho esperar. Y la más relevante era, por supuesto, la de Ana María Aldón, quien ha cargado contra Raquel Mosquera por esa puñalada a su hija y ha hecho una contundente petición: «Yo lo que quiero es que Raquel respete la opinión que Gema tiene cuando dice «mis amores y mis corazones». Igual que me gustaría que fuese al contrario: Yo respeto a Raquel y a mí no me molesta… A mí hija le molesta y ella dice ‘ay es que esto no me gusta cuando son tan empalagosas’. A mi hija le parece empalagosa, a la otra le parece chabacana mi hija. Son dos opiniones y hay que respetarlas».