Una de las actrices más históricas de ‘Amar es para siempre’ ha saltado por sorpresa a ’25 palabras’ como invitada.

Al igual que sucede con ‘Pasapalabra’, ‘25 palabras‘, el concurso que presenta Christian Gálvez en las tardes de Telecinco cuenta cada día con cuatro invitados famosos que acompañan a los dos concursantes que luchan por llevarse el bote del programa. Entre los invitados, suele haber todo tipo de famosos. Pero este martes ha llamado la atención que aparecía por primera vez un rostro mítico de ‘Amar es para siempre’, la serie que emite Antena 3 por las tardes.

De este modo, ’25 palabras’ invitaba al plató a uno de los rostros de la competencia, algo poco usual en televisión. Se trata de Itziar Miranda, la actriz que lleva dando vida a Manolita desde los inicios de ‘Amar en tiempos revueltos’ en La 1 y desde hace 10 años en Antena 3 en ‘Amar es para siempre’.

Así, la actriz de ‘Amar es para siempre‘ daba el salto a Telecinco después de que hace tan solo unos días apareciera en ‘Pasapalabra’, el concurso de Antena 3. Itziar Miranda hacía equipo con Nacho Guerreros (‘La que se avecina’) ayudando a Rocío; mientras que Fernando Tejero y María Esteve acompañaban a Nuria, la otra concursante de ’25 palabras’.

En su primer día en ’25 palabras’, Itziar Miranda ha protagonizado grandes momentos. De hecho, Christian Gálvez no dudaba en burlarse con la actriz de ‘Amar es para siempre’ en varias ocasiones después de lo que había hecho en las primeras pruebas. «Tu paso por este programa desapercibido no va a ser, ¿lo sabes no?», le preguntaba el presentador. «Me lo estoy pasando súper bien, aunque la esté liando y no de una, me lo estoy pasando fenomenal, porque todo el rato pienso que me lo sé todo», aseveraba la actriz.