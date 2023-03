La lapidaria sentencia que Iñaki López no se contiene contra Ortega Cano en directo

Iñaki López y Cristina Pardo no han podido ser más claros con su reacción a las últimas palabras de Ortega Cano sobre Rocío Jurado.

El pasado sábado, José Ortega Cano reaparecía en televisión. Lo hacía visitando a Toni Cantó en su programa en 7NN, ‘Con Toni’. Y una vez más el torero generaba polémica con lo que llegaba a soltar sobre Rocío Jurado. Una controversia que ha llegado este miércoles a ‘Más vale tarde‘ donde Iñaki López ha sido claro con su reacción.

Todo fue a raíz de que Toni Cantó le preguntara por que era más difícil de torear si un toro o el carácter de Rocío Jurado. «¿Qué daba más miedo, un miura o Rocío cabreada?», le preguntaba el ex-político y actor. «Bueno, Rocío era una maravilla», empezaba respondiendo el torero a lo que Toni Cantó insistía en que La Más Grande «era una mujer con carácter…». Finalmente, Ortega Cano soltaba que «enseguida se le ponía la muleta y la domaba«.

Unas declaraciones de Ortega Cano que han generado mucha polémica y de las que ‘Más vale tarde’ se ha hecho eco este miércoles. Así, tanto Iñaki López como Cristina Pardo no han podido ser más claros en su reacción después de que María Lamela tachara la conversación como «el surrealismo más absoluto».

Nada más volver del vídeo es Cristina Pardo la que hace referencia al «descojones» de Toni Cantó con las controvertidas palabras del torero. «Hay que tener en cuenta que Ortega Cano tiene el semen fuerte», soltaba entonces Iñaki López a lo que Cristina le matizaba diciendo que era «de fuerza». Así, ambos hacían alusión a las polémicas palabras que empleó Ortega Cano en ‘El programa de Ana Rosa’ cuando le mandó un mensaje a su todavía mujer, Ana María Aldón.

«Eso de fuerza perdón, que hay diferencia», se corregía Iñaki a sí mismo. «Pero que va a decir el pobre hombre, tiene que mantener su hombría», opinaba por su parte Beatriz de Vicente. «Pero a mí esto me parece tan antiguo como orinar contra una tapia», sentenciaba Iñaki López. «A mí es que me parece, bueno no tengo palabras», apostillaba Cristina Pardo.

Finalmente, Iñaki López iba más allá al asegurar que las palabras de Ortega Cano hablando de que «domaba» a Rocío Jurado es «muy rancio». «Es un comentario del pleistoceno», concluía María Lamela. A lo que Iñaki terminaba apuntando que «si miras estas imágenes parece que son del no-do».