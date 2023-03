La impactante confesión de Alonso Caparrós que consterna a todos: «No era consciente»

Alonso Caparrós no está atravesando un buen momento personal. Hace unos días, se derrumbaba en ‘Sálvame‘ tras un inocente comentario de Kiko Matamoros. Y, aunque en aquel momento no quiso desvelar qué le ocurría, el colaborador ha concedido ahora una entrevista a la revista ‘Lecturas’ donde se sincera sobre sus problemas económicos.

Además, ha hecho balance de su vida con un pasado marcado por su adicción a las drogas. Una adición que a punto estuvo de acabar con su vida, como así recuerda él mismo: «No era consciente, pero estuve al borde de la muerte varias veces». «Según mi analítica y la sobredosis que llevaba, el médico decía: ‘No entiendo cómo no está muerto'».

Para Alonso Caparrós morirse hubiese sido una «liberación»: «No tenía miedo»

Más sincero que nunca, Alonso Caparrós ha recordado en la citada revista el día que decidió cambiar de vida: «Me tumbaron con todo el protocolo de paro cardíaco preparado (…) Me pasé horas conectado a una máquina, sabiendo que mi corazón se tenía que haber parado. No tenía miedo de morirme. Escuchaba ‘pi, pi’ y pensaba ¿y será el último?».

El colaborador de ‘Sálvame’ reconoce que, si en ese momento su vida hubiera llegado a su fin, para él hubiera sido una auténtica «liberación». Fue ahí cuando empezó a hacer retiros y voluntariados: «Tomé conciencia de lo que me pasaba. Acercarme más a la muerte fue el inicio de mi salvación».

Esta no es la primera vez que Alonso Caparrós habla sobre el «infierno» que vivió por culpa de las drogas. Una enfermedad «muy difícil y dolorosa» no solo para él, sino también para su familia y sus amigos. Para él, fue su mujer, Angélica, quien le salvó la vida. Él mismo la ha definido en multitud de ocasiones como «un regalo de Dios». «Llegaste y todo cambió. Tu luz se mezcló con mis cenizas y me volviste a moldear», escribía recientemente en sus redes sociales con motivo de su aniversario.