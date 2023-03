Juan José Ballesta destapa ante Évole la oferta de ‘Supervivientes’ y su decisión

Este domingo, 26 de marzo, La Sexta ha emitido una nueva entrega de ‘Lo de Évole’ con Juan José Ballesta como protagonista. El actor ha concedido a Jordi Évole su entrevista más sincera, donde ha hablado de aspectos hasta el momento desconocidos de su vida. Además, ha dejado claro que jamás iría a programas como ‘Supervivientes’ o ‘Gran Hermano’.

Ballesta ha reconocido que, pese a que ha habido épocas «en las que ha hecho menos cine» y haya participado en programas «blancos» como ‘MasterChef Celebrity’, hay una línea que nunca pasaría, como es participar en algún reality como ‘Gran Hermano’ o ‘Supervivientes’: «No me vas a ver en esos programas. Y no digo que sean malos, pero cada uno lleva su carrera como quiere y yo se cómo enfocar mi carrera. Y, personalmente, pienso que eso es pan para hoy y hambre para mañana”.

Juan José Ballesta reconoce que le ofrecieron «mucho dinero» por participar en ‘Supervivientes’

«Hay cosas que no me salgo de mi línea», asegura el intérprete, que recordó que «llevo muchos años en la industria y sé cómo llevar mi carrera». «Creo que hay cosas y varios programas que no se deben de tocar, por lo menos yo», sentencia. Además, revela que le han ofrecido participar tanto en ‘Supervivientes’ como en ‘GH’ en rachas en las que “no iba bien de dinero” y destapa que le ofrecieron «mucho dinero», pero no lo aceptó: «Siempre he aguantado esperando a que me llegara un buen proyecto, y al final me ha llegado».

Durante la entrevista, Juan José Ballesta también habló de sus orígenes humildes, de su relación con sus amigos y con su familia, así como de su temprano éxito en el mundo del cine gracias a la película ‘El Bola’, con la que ganó un Goya a actor revelación. Y no se le caen los anillos al admitir que ha ido alternando el mundo del cine con otros trabajos.

El éxito le abrumó y decidió abandonar el mundo de la interpretación

De esta forma, Juan José Ballesta contó a Jordi Évole que llegó a ser marmolista y a cobrar 700 euros al mes después de decidir retirarse durante un tiempo de la interpretación. Aunque estaba en el punto más alto de su carrera, se sintió abrumado. Así es que decidió dejarlo todo y cambiar de profesión: «Me daba paz estar tranquilo. Fue una época muy necesaria. El apartarme de todo, pensar qué quiero, qué no quiero. Luego volví con muchas más fuerzas».

También ha habido épocas en las que el teléfono no sonaba. Así lo lamenta él: «Te rallas un poco. Me han entrado muchos miedos muchas veces, evidentemente. Aguantas. Intentas tener la mente entretenida. Diciendo ‘venga, me va a llegar’. Haciendo alguna entrevista para un programa, yendo a eventos… Que te vean. Eso también hace mucho, el dejarte ver, porque la gente se acuerda de ti».