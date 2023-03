Jordi Évole califica de tal modo lo de Rocío Carrasco: lo dice sin medias tintas

Jordi Évole no dudó en preguntarle a María del Monte por qué pensaría Rocío Jurado de lo sucedido con la docuserie de Rocío Carrasco.

Jordi Évole dedicó la entrega de este domingo en ‘Lo de Évole‘ a María del Monte. Con la cantante habló de todo con pelos y señales. Desde su salida del armario y cómo le ha cambiado la vida desde que reveló su homosexualidad a si había recibido la oferta de algún partido político. Pero además, el presentador no tuvo reparos en preguntarle por otras cantantes como Isabel Pantoja o Rocío Jurado.

Tras hablar de la amistad que tuvieron Isabel Pantoja y María del Monte en los años 90, Jordi Évole quiso indagar más en los rumores que se dijeron sobre ellas. «¿Por qué crees que despertaba tanto morbo esa hipotética relación que podíais tener tú e Isabel Pantoja?», le preguntaba el presentador a lo que la sevillana se negaba a responder: «No sé, pero tampoco voy a hablar más de esto», aseveraba ella.

Y de Isabel Pantoja a Rocío Jurado, con la que María del Monte también tuvo mucha relación. «¿Cómo era Rocío Jurado?», le preguntaba de primeras Jordi Évole. «Para comérsela. Como mujer y en distancias cortas yo me he reído lo más grande. No tenía nada que ver con la Rocío distante de las entrevistas. Y por encima de todo fue una pionera en muchas cosas. ¿Quién salía con ese escote diciendo aquí estoy yo? Ella fue muy moderna», defendía María del Monte.

En ese momento, Jordi Évole aprovechó para preguntarle a la cantante que cree que hubiera dicho La Más Grande de todo el «circo» que se ha montado en su familia. Una palabra con la que el presentador de la Sexta estaba haciendo alusión de forma indirecta a la docuserie de Rocío Carrasco sobre el clan Mohedano y la polémica que se vive entre ella y toda su familia.

«¿Si Rocío Jurado viese hoy todavía el circo que se vive a su alrededor que diría?», cuestionaba Évole. «Yo solamente te voy a hacer un comentario al respecto de ese tema porque creo que la vida de cada uno la tiene que dirigir cada uno y cada uno es dueño de sus errores y de sus aciertos», le advertía de primeras María del Monte. «Pero si viviera no habría circo»