Indignación mayúscula con Ortega Cano por su «vergonzoso momento» en TVE: «¿Esto es real?»

José Ortega Cano reaparecía este viernes en televisión en el programa ‘Plano general’ de La 2 con el que el torero salta a TVE tras el veto en Mediaset. De ese modo, el diestro sigue los pasos de Rocío Carrasco, que ya ha aparecido en varios programas de la cadena pública en las últimas semanas.

Así, Ortega Cano repasó junto a Jenaro Castro algunos de los momentos claves de su vida personal y profesional tras abrir las cámaras de su Museo a ‘Plano General’. Una vez más, el torero dejó claro que para él Rocío Jurado es la mujer de su vida y que para él sigue viva.

«Para mí, Rocío Jurado sigue viva. Cuando tengo algún problema de ánimo, que no estoy totalmente fuerte, le digo que me ayude«, reconocía Ortega Cano ante Jenaro Castro. Y como es consciente de que con estas declaraciones puede hacer daño a su segunda mujer, Ana María Aldón, el diestro dejó claro que la sombra de La Más Grande es muy difícil de ocupar.

«Estuve casado después de Rocío y esa persona, Ana María, decía un poquito como que yo no le daba a lo suficiente, el cariño y demás. Y no era así. Lo que pasa es que Rocío era una mujer que tenía unas dotes de persona muy grandes, muy importantes, y después que era una artista muy grande y es muy difícil compararse con una persona como ella», recalcaba.

Pese a todo, Ortega Cano destacó el gran papel que jugó en su vida Ana María en los momentos más difíciles de su vida cuando entró en prisión. «Rocío Jurado es la mujer de mi vida, la artista más grande que he conocido y la madre mejor que he conocido. A Ana María le tengo un cariño muy especial, ella estuvo en momentos muy delicados conmigo. Cuando estaba en prisión, ella lo pasó mal y para mí se ha portado siempre de maravilla», defendía.

Durante la entrevista, Jenaro Castro no dudó en preguntarle si se considera machista como muchos creen. «Para nada», aseveraba él. «Lo que más admiro de una mujer el que sea capaz de traer hijos al mundo, eso es maravilloso», reconocía después Ortega Cano. Y al preguntarle por su mayor defecto y virtud dijo lo siguiente: «Mi mayor defecto es que me dejo llevar mucho. Y mi mayor virtud es que no encuentro que el camino sea contrario, siempre encuentro un camino para seguir adelante».

Antes de terminar la conversación, Jenaro Castro le nombró a Ortega Cano diferentes nombres para que dijera lo que quisiera sobre ellos. Al llegar a Rocío Carrasco, solo corrigió al presentador para decir «Rocío Mohedano». Sobre su cuñado, Amador Mohedano aseguró que «es una persona buena, es una persona cariñosa y atenta y siempre nos hemos llevado estupendamente». Y sobre Rosa Benito destacó que «es una mujer muy alegre, muy trabajadora, una gran persona».

Tampoco tuvo reparos en mojarse en política. Sobre Pedro Sánchez no dudó en decir que «deja mucho que desear» mientras que de Alberto Núñez Feijóo aseguró que «es un hombre que tiene cosas interesantes para el futuro«.

Críticas a Ortega Cano por su «Como una ola»

Pero si hubo algo del paso de Ortega Cano por ‘Plano General’ que le está acarreando numerosas críticas es lo que hizo justo al final del programa cuando se atrevió a entonar una parte de «Como una ola», una de las célebres canciones de Rocío Jurado.

Y es que más que un homenaje fue un destrozo de una de las canciones más bonitas de La Más Grande. El torero se olvidó de la letra en varias ocasiones y tuvo que ser su hija Gloria Camila quien le echara un cable. «No me acuerdo muy bien de la canción», aseveraba.

Ortega Cano intentando cantar "Como una Ola" en 'Plano General' de La 2. Surrealista todo… pic.twitter.com/x5fXdw1ytQ — Xavi Oller (@xaviioller) March 24, 2023

Toda España se sabe de memoria “Como una Ola” menos élpic.twitter.com/sLMZeaQlfT — Bérnar (@BernarGM) March 24, 2023

Tiene mérito que este señor se empeñe en superar los límites de la vergüencita y, encima, lo consiga…##PlanoGeneral https://t.co/dw0PsOn2cH — Merce Moreno 📺 (@MerceMoreno95) March 25, 2023

Y luego es Telecinco quien va a acabar con su vida. Verguenza ajena es poco.



Rocío, tápate los oídos, allá donde estés, hija! 🤦🏻‍♂️ https://t.co/LGBV7OQJ3h — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) March 25, 2023

¿Esto es real o una toma falsa? https://t.co/7LqJncZP9V — Carlos Hidalgo (@carloshidalgo_) March 25, 2023

Lo que está haciendo este señor no es digno de La 2… ni de ninguna tele, ni siquiera de TeleCusprediños de Arriba. — Alejandro Macías (@alemaciasblanco) March 25, 2023

Qué momento más vergonzoso, por Dios — Jesús Carmona (@JesusCarmona202) March 25, 2023