Fani irrumpe en ‘Socialité’ como un miura y María Patiño le frena: «Tengo mucha ansiedad»

Fani Carbajo ha intervenido en directo en ‘Socialité’ para desmentir las últimas informaciones que han surgido sobre ella y Christofer. María Patiño se ha visto obligada a pararle los pies

Fani Carbajo y Christofer Guzmán vuelven a estar en el centro de la polémica. Hace tan solo una semana, ‘Socialité’ destapó la gran mentira de la pareja más famosa de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. En teoría, se casaron el pasado verano pero, al parecer, nunca llegaron a firmar los papeles de la boda. Este domingo, 12 de marzo, Fani ha entrado en directo en el programa que presenta María Patiño en medio de un ataque de nervios por lo que su ex ha dicho sobre ella.

«Antes que nada, tengo que decir algo a tu favor», ha empezado diciendo la presentadora. «Si Christofer te perdonó por lo sucedido en el concurso, ni me valen ni compro estos reproches a destiempo». A continuación, Patiño daba la palabra a la protagonista de la historia y a Gema Mirón, la redactora desplazada hasta la casa de esta. Sin apenas articular palabra, la exconcursante de ‘Supervivientes’ reconocía que «tengo mucha ansiedad». Tras unos segundos en los que podía recobrar el aliento, por fin podía hablar del presunto enlace matrimonial.

«Le he dicho a Gema que llame a mi tía, que ella vino con su cuñado al juzgado. Firmamos, pero me dieron otra fecha para que nos pusiéramos de acuerdo con el tema de la separación de bienes. Yo quería separación de bienes porque mis cosas son para mi hijo», aseguró Fani, quien no querido aclarar en ningún momento si hubo o no firma de compromiso.

Fani reconoce que su boda con Christofer «no está legalizada»

«Por lo tanto, la boda no está legalizada», recalcaba la presentadora. A lo que ella respondía que «somos pareja de hecho». Unas palabras que hacían estallar a María Patiño: «¡No estoy hablando de eso, Fani!». «A efectos legales es casi lo mismo, pero no. La boda no está finalizada, no», reconocía la expareja de Christofer.

La conductora le recordaba entonces que, «más allá de explicaciones, hay una realidad». «No estés a la defensiva. Por las circunstancias que sean, por lo que tú quieras, pero la realidad es así», le reprochaba, visiblemente molesta, María Patiño. No obstante, ella seguía en sus trece: «Sí, pero yo estoy contando el porqué. Se dio a entender que fue una boda para coger dinero y vinieron solo mis amigos y familiares».

María Patiño y Fani en ‘Socialité’

Fani se defiende de las acusaciones de Christofer

A continuación, la también colaboradora de ‘Sálvame’ sacaba a colación otro de los frentes abiertos entre Fani y Christofer. El que, supuestamente, ella estuviese conociendo a Fran, su actual pareja, cuando aún estaba con su ex. La aludida lo desmentía categóricamente: «Yo no le he engañado a él. Yo empiezo con Fran sin estar con Christofer. Yo no siento nada por Christofer».

Además, recalcaba que dejó las cosas muy claras a su ex: «Yo se lo dije a él en casa, que le quiero muchísimo, pero enamorada como él de mí, yo no estoy. Me vais a llamar de todo, me da igual, pero yo he sido muy real con él, entonces no me digas que yo he estado enamorada al 100% porque todos sabemos que él ha estado más enamorado de mí que yo de él».

Esta actitud de Fani no gustaba nada a María Patiño, que así se lo ha hecho ver: «Te estás defendiendo de los ataques que, al menos por mi parte, no existen. Puedes hacer lo que quieras y Christofer tiene que ser adulto para respetarlo», sentenciaba Patiño.