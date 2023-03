Este colaborador traiciona a ‘Ya es mediodía’ con su salto sorpresa a ‘El Hormiguero’

Georgina Rodríguez visitaba este miércoles ‘El Hormiguero‘ para promocionar la segunda temporada de ‘Soy Georgina’, el reality de Netflix que se estrena este viernes. Pero la novia de Cristiano Ronaldo no estuvo sola, pues en el público se encontraban su hermana y varios amigos, entre ellos un colaborador de ‘Ya es mediodía’.

Así, tal y como se pudo ver en las gradas se encontraban Ivana Rodríguez e Iván García, redactor y colaborador de ‘Ya es mediodía‘. El periodista del programa de Joaquín Prat cambiaba por un día de cadena para arropar y apoyar a su amiga.

Además, el colaborador de ‘Ya es mediodía’ no dudó en aplaudir a Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, cuando a esta le tocó contestar a una de las preguntas del programa para conseguir ganar una televisión. Y es que como es habitual, Pablo Motos propuso al público tres preguntas, si se acertaban las tres, todos se llevarían una tele.

«Mi momento ‘octupus’ en ‘El Hormiguero’. Jajajaja Me la he jugado pero bien. Que se note que soy casi Licenciada (léase lisensiada) jajaja Mi momento de latín del bachiller y mis profesores de la Universidad estarán orgullosos de mi aporte etimológico. Prometo que soy así de crack siempre y de friki lingüística también. Dudar he llegado a dudar, qué responsabilidad dejar a todas esas personas sin la televisión. Nos lo hemos pasado pila! Mi hermana espectacular… Y nos llevamos teles todo el público», escribió la hermana de Georgina Rodríguez en su perfil de Instagram, junto a un vídeo del momento del programa, en el que se puede ver al lado a Iván García.

Iván García, colaborador de ‘Ya es mediodía’ en ‘El Hormiguero’

¿Quién es Iván García, el colaborador de ‘Ya es mediodía’ amigo de Georgina?

Iván García es licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Mientras estudiaba la carrera, trabajó en el grupo Inditex. Precisamente fue ahí cuando conoció a Georgina Rodríguez. Como periodista, comenzó trabajando en la Cadena Cope. Aunque desde el 2014 dio salto a la televisión, donde trabajó en ‘El punto de mira’ y ‘El programa de Ana Rosa’.

Actualmente, colabora en ‘Ya es mediodía’, donde en muchas ocasiones cuenta cómo es su vida siendo amigo de la pareja de Cristiano Ronaldo. De hecho, él mismo ha viajado muchas veces con ella por todo el mundo. Esto le ha servido para estar presente en algunas de las entregas de los capítulos de ‘Soy Georgina’, la docuserie que protagoniza su amiga.