El dardazo de Jordi Cruz a la cara de Tamara Falcó en ‘MasterChef 11’ sobre Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha regresado este lunes, 27 de marzo, a las cocinas de ‘MasterChef’ en el estreno de su nueva temporada. La ganadora de la edición ‘Celebrity’ siempre ha reconocido que su paso por el talent culinario de TVE supuso un antes y un después en su vida, por eso no se ha querido perder el primer programa de la nueva edición de anónimos.

Pero, si algo destacaríamos de la visita de Tamara Falcó, ha sido el zasca que le ha propinado Jordi Cruz por su polémica reconciliación con Íñigo Onieva. Los miembros del jurado le han preguntado por su segunda oportunidad con el empresario, con el que pasará por el altar el próximo mes de julio. En ese momento, la cara del chef catalán era todo un poema.

«Mira la cara de Jordi», ha comentado la marquesa de Griñón, al ver la seriedad en el rostro del miembro del jurado con el que más química tuvo en su edición. Y, aunque lo ha intentado, él no ha podido quedarse callado: «Estoy intentando mantenerme al margen. No sé qué decirle». La hija de Isabel Preysler ha explicado que el chef ha hecho referencia a que «he vuelto con Íñigo y a Jordi no le gusta». «Nunca me gustó», se ha reafirmado Jordi.

Jordi Cruz a Tamara Falcó: «Tú puedes perdonar muchas cosas, pero yo no»

Unas palabras que a Tamara Falcó no le han molestado en absoluto. Tras escuchar al cocinero, ha soltado, entre risas: «Y lo dice tan pancho». A raíz de esto, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha hablado sobre esta segunda oportunidad que le ha dado al empresario. Según ha reconocido: «Ha sido un aprendizaje. Yo le he rezado mucho y creo que la gente cambia. Así que allá que voy. Se lo ha currado mucho». No obstante, entiende que haya gente que no comprenda que le haya dado una nueva oportunidad tras su comentada infidelidad.

Por su parte, Pepe Rodríguez también le mandó una pulla a Íñigo Onieva. Fue cuando uno de los aspirantes, Fray Marcos, le confesó que se le habían quemado las lentejas durante el cocinado. En ese momento, Tamara Falcó señaló que siempre puede «mentir y luego confesarse». Un comentario que Pepe aprovechó para mandarle un mensaje a Onieva: «Íñigo, ten cuidado. No eres el único que miente».

El último zasca vino, una vez más, de la mano de Jordi. Al probar uno de los platos, la marquesa dijo que el caldo de lentejas le había quedado «un poco suave». Sin embargo, el catalán decidió intervenir, mostrándose más duro que ella: «Tamara, yo sé que tú puedes perdonar muchas cosas, pero yo no», sentenció.