«Deja de mentir»: Paz Padilla despacha a un invitado por su engaño en ‘Déjate querer’

Pocas veces vemos a Paz Padilla tan enfadada como este sábado, 25 de marzo, en ‘Déjate querer’. La presentadora se vio obligada a pararle los pies a uno de los invitados ante sus repetidas mentiras. Se trata de Álex, un sevillano que acudió al programa de Telecinco dispuesto a pedirle una segunda oportunidad a Filomena, su supuesta exnovia.

«Es la persona que me dio estabilidad emocional y personal. Me ha llenado y pienso en ella cada día», aseguró el sevillano. Según explicó Álex, ambos decidieron dejar la relación por la distancia y por las desagradables llamadas de la exmujer de él a Filomena. Sin embargo, cuando ésta entró en el plató y le vio, su cara fue todo un poema.

Paz Padilla dio paso a su invitado para que le diera su mensaje, pero Filomena se negó a escucharlo: «No me interesa lo que quiera decirme. Estoy descolocada, no sé lo que viene a decir, pero no me interesa». Tras esto, la presentadora le preguntó a la mujer si tuvo una relación con Álex. Su respuesta fue más que sorprendente: «No, lo conozco de un viaje que hice con mi hermana. Allí quedamos como amigos». De esta forma, dejaba claro que entre ellos no hubo ningún tipo de relación.

Paz Padilla explota contra el invitado: «Nos has engañado»

«Está mintiendo. Lo conozco y su rollo no me interesa para nada. Está confundiendo todo. No me interesa nada de lo que tenga que decir», insistía Filomena. Al parecer, el sevillano confundió una relación de amistad con algo más. Incluso la invitada confesó que ni siquiera se produjo un beso: «Que no me vuelva a hablar porque no le voy a responder más, aquí se acaba».

La invitada salió del plató, tras lo cual Paz Padilla le formuló una pregunta a Álex: «¿Puede ser que en tu mundo hayas creado una relación idílica?». Sin embargo, él respondió negativamente, defendiendo que no estaba mintiendo. La presentadora le preguntó si tenía pruebas que demostraran su historia, pero el invitado respondió que, casualmente, borró los mensajes que Filomena le mandó.

Finalmente, Paz Padilla se acabó poniendo seria con Álex: «Ella (Filomena) tiene clarísimo que entre vosotros no ha pasado nada. Muchas veces te habrá dicho que no quiere nada contigo. Ella ha querido dejar bien claro que no quiere tener nada contigo. Nos has engañado, nos has contado una historia de amor y tendrías que haber dicho la verdad«, sentenció la conductora del programa.