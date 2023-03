El concursante de ‘Gran Hermano’ ha confesado a través de sus redes sociales que ha estado varios días en la cama por una nueva variante del covid

Suso Álvarez ha vivido esta semana un nuevo varapalo de salud al verse en la cama prácticamente sin poder moverse. El concursante de ‘Gran Hermano‘ se veía obligado a acudir de urgencias al hospital acompañado de su novia para que le confirmaran qué era lo que le estaba ocurriendo tras parar uno «de los peores días de su vida».

Ha sido él mismo quien ha contado a través de las redes sociales qué es lo que le ha ocurrido: «Llevo varios días alejado de las redes sociales, algunos lo sabréis y otros no. He pillado de nuevo el covid, lo he pasado realmente mal. He estado varios días a 40 de fiebre. Muy, muy mal. Solo bajaba a 39,5. Ha sido un sufrimiento. Estaba medio desmayado».

El de ‘Gran Hermano’ ha confesado a sus más de 450 mil seguidores de Instagram que ha pasado uno de sus peores momentos pero que ha encontrado en su novia uno de sus mayores apoyos, sin la que no habría salido adelante. «Si no llega a ser porque estaba Amanda yo no sé lo que me hubiera pasado solo en casa…», ha empezado relatando Suso Álvarez.

Fue tal su sufrimiento que se vio obligado a acudir a urgencias ante el preocupante aumento de la temperatura corporal: «Estaba en la cama que no me podía ni mover hasta que Amanda me llevó a urgencias y consiguieron calmarme la fiebre. Lo he pasado realmente mal».

«Pero bueno, ya estoy aquí y ya puedo decir que otra vez, por tercera vez, he vuelto a pasar el covid», prosigue explicando el de ‘Gran Hermano’ que es víctima de una nueva variante del coronavirus: «Esta vez era una nueva variante que ha sido súper agresiva en mi cuerpo y me ha dejado echo polvo. Lo he pasado de los peores días de mi vida».