David Valldeperas revela si es mentira lo que pasa en ‘Sálvame’ y sus mayores secretos

‘Sálvame’ acaba de cumplir 14 años en las tardes de Telecinco. Y pese a que en estos últimos tiempos el programa de La fábrica de la tele ha vivido una fuerte crisis de audiencia y ha vivido un recorte en su duración, aún sigue siendo una de las apuestas más vistas. Por ello, David Valldeperas, uno de sus directores no duda en reivindicar el trabajo de todo el equipo.

A lo largo de estos 14 años, ‘Sálvame’ ha recibido numerosas críticas y acusaciones de estar todo preparado y provocar que los colaboradores abandonen el plató para luego regresar. De todo ello ha hablado David Valldeperas en una entrevista para la web de Telecinco.

«¿Qué le dirías a toda la gente que dice que lo que pasa en ‘Sálvame’ es mentira?», le preguntan. «Ojalá fuera mentira lo que sucede porque nos ahorraríamos muchísimos problemas, e incluso muchas llamadas de noche«, responde de primeras David Valldeperas.

Y es que tal y como recalca el director de ‘Sálvame’, «todo es verdad porque ellos no son actores, no responden a ningún guion«. «Ojalá fueran actores que desarrollan un texto que se han aprendido, pero no es así. Son personajes de diferentes orígenes, gente normal, que expresan lo que sienten sin tapujos«, defiende Valldeperas.

Otro de los ataques más repetidos hacia ‘Sálvame’ es que venden humo y que pocas veces cumplen con lo que ceban. Algo sobre lo que David Valldeperas ha sido muy claro. «Todo lo que pasa en ‘Sálvame es verdad’, si algo se está comentando en el programa es porque, mínimo, hay un 70% de verdad en lo que estamos contando», defiende.

Valldeperas defiende a Lydia Lozano y sentencia a Patricia Donoso

Si hay una colaboradora que ha sufrido en ‘Sálvame’ en estos años es Lydia Lozano. Cuando le preguntan por ella, Valldeperas no se lo piensa. «Lydia es fundamental en el programa, está desde el primer día. Tiene una trayectoria dentro del programa que se ha ganado con los años, tiene sus contactos y sus tentáculos. Pero no solo Lydia, todos tienen sus formas de moverse dentro del laberinto que es Sálvame», asevera el catalán.

«Lydia es una fuente de piques, y además es que es maravillosa, porque expresa sus emociones abiertamente. Eso se agradece mucho. Ella es capaz de hacer traspasar sus emociones a la gente que nos está viendo, y eso es alucinante», añade David Valldeperas sobre Lozano.

La última en incorporarse a la familia de ‘Sálvame’ fue Patricia Donoso. Al preguntarle por el mal papel que ha jugado en ‘Supervivientes’ y su abandono, Valldeperas no se contiene. «Me hace gracia. Es un personaje que nosotros descubrimos un poco por casualidad, que explosiona de manera muy rápida, pero que no está preparada para este negocio, donde hay mucho sacrificio«, asegura. «Se creyó que esto era solo rulos y focos. Es un gran personaje, pero no es profesional. Le hace falta creerse que esto es un trabajo«, sentencia.