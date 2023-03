¿Cuál es el restaurante y el gran negocio de Samantha Vallejo-Nágera fuera de ‘MasterChef’?

‘MasterChef‘ está de vuelta a TVE. La cadena pública estrena este lunes la undécima edición del talent de cocina con grandes novedades tras apostar por doble gala semanal y tener el doble de concursantes. Lo que no cambia es su jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

Han pasado diez años desde el estreno de ‘MasterChef’ en España y el jurado se mantiene intacto desde el primer día. Tan solo en la primera edición de ‘MasterChef Abuelos, Samantha Vallejo-Nágera causó baja tras dar positivo en coronavirus y fue sustituida por Loles León.

Y es que diez años después, tanto Pepe Rodríguez como Jordi Cruz así como Samantha Vallejo-Nágera se han convertido sin lugar a dudas en unas de las estrellas de la televisión con miles de seguidores en redes sociales.

Samantha Vallejo-Nágera, pionera en el mundo del catering

Un éxito que a los tres les ha ayudado a que sus negocios hayan incrementado también las visitas. En el caso de Samantha Vallejo-Nágera con su empresa de catering, que lleva montada desde el año 2000. Y es que pese a que a lo largo de todas las ediciones y las diferentes versiones de ‘MasterChef’ su figura ha sido muy controvertida por no cocinar y no mostrar en pantalla sus conocimientos como chef, Samantha no ha parado de crecer también a nivel profesional.

Samantha fue una de las pioneras en el mundo del catering. Algo que ha hecho que sin duda su empresa se haya situado como uno de los referentes en el sector hasta el punto de que la madrileña tiene una media de 80 bodas y 800 eventos cada año. La madrileña emplea a 40 trabajadores fijos y en sus últimas cuentas publicadas, la empresaria logró unos beneficios de 1.272.343,82 euros en 2018 y 1.686.657,93 en 2019 (con un importe neto de negocio de 3.675.397,24 euros).

Con la pandemia, su negocio sufrió y mucho pues se acabaron los eventos y las celebraciones. Por ello, decidió adaptarse a las circunstancias y apostar por incluir también packs de catering a domicilio con opciones muy sencillas desde 10 euros un desayuno o con un picoteo básico hasta 500 euros una cena para dos (con champagne, latas de caviar, foie…).

Su hotel-restaurante en Pedraza

También, en plena pandemia, Samantha Vallejo-Nágera se atrevió a lanzar junto a su marido Pedro Aznar, enólogo y director comercial en Bodegas Marqués de Riscal un nuevo negocio: Casa Taberna, un restaurante y pequeño hotel en medio de Pedraza, pueblo segoviano al que la hermana de Colate y su familia siempre han estado vinculados.

Casa Taberna es un hotel rural con cinco habitaciones con vistas a la Plaza Mayor o a la sierra de Guadarrama y que cuenta con un restaurante. «Casa Taberna es un sueño hecho realidad. Mi amor a Pedraza, mi respeto por la cocina clásica y mi pasión por recibir, se unen en esta casa«, dijo Samantha sobre su negocio hostelero. El restaurante dispone de una carta con productos de la zona y cierto toque de refinamiento. Se puede degustar desde ensaladilla rusa, tortilla de patata, boletus a la plancha con patata, yema y trufa hasta un chuletón a la brasa. Cuenta hasta con un postre personalizado: la tarta de chocolate crujiente de Samantha.