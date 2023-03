Clamor gigante ante la imitación a Chanel en ‘Tu cara me suena 10’: el comentario es unánime

‘Tu cara me suena‘ está de vuelta. Tras meses de larga espera, Antena 3 ha estrenado este viernes la décima edición de uno de los programas más vistos de la televisión. Y lo ha hecho con una espectacular imitación de Chanel Terrero de manos de Andrea Guasch.

Es posiblemente una de las más desconocidas del casting a nivel global, pero Andrea Guasch es toda una artista todoterreno. Se dio a conocer como actriz gracias a Disney Channel en series como ‘Cambio de clase’ o ‘La gira’. A partir de ahí, la actriz ha salido en varias ficciones como ‘Sin tetas no hay paraíso’ o ‘Punta escarlata’.

Pero más allá de su trabajo como actriz, Andrea Guasch se ha labrado una carrera como cantante tras protagonizar varios musicales como ‘Hoy no me puedo levantar’ o ‘La llamada’. Y para su debut en ‘Tu cara me suena’, Andrea Guasch ha tenido un reto muy complicado: meterse en la piel de Chanel Terrero y cantar su «SloMo».

Lo ha hecho muy bien acompañada de todo el equipo de baile de Chanel. Desde Josh, que también forma parte del equipo de bailarines de ‘Tu cara me suena’ así como de Exon, Pol, Raquel y María. Ellos sin duda han ayudado a que la actuación de Andrea haya sido perfecta.

El debut de Andrea Guasch en ‘TCMS’ ha sido muy aplaudido tanto en el propio plató como en redes sociales. Así, el público, sus compañeros y todo el jurado se ponían de pie ante lo que ha sido capaz de hacer la catalana al imitar a Chanel. De hecho, Ángel Llácer ya le prometía sus 12 puntos.

«A tus pies»: Twitter se cae con Andrea Guasch

También en redes sociales Andrea Guasch se ha llevado una ovación enorme. Y es que para muchos ha sido una de las mejores actuaciones de la historia de ‘Tu cara me suena’ destacando sobre todo el breakdance tan complicado que hacía Chanel.

Así, una espectadora no dudaba en decir que Andrea Guasch está para ir a Eurovisión. «Vaya burrada», «A tus pies Andrea», «Menuda maravilla» o «brutal imitación» han sido algunos de los comentarios que se han podido leer en redes sociales.

Está pa ir a Eurovision directamente #TCMSEstreno — Maria (@112morgana) March 24, 2023

Andrea GANA la gala por el Chanelazo #TCMSEstreno pic.twitter.com/izAgiIlCSQ — Motochanel (🤪 Cucucha Era) (@chaneldelbueno) March 24, 2023

Esto podría haber sido un VIP prácticamente, si cuenta con los mismos bailarines XDD #TCMSEstreno — Jorge. 🏳️‍🌈 (@jorgemitcom) March 24, 2023

La performance ha estado de diez. Normal que la pobre Andrea esté ahogada la mitad de la canción. La mejor actuación de la noche. Imitar la actuación de Chanel es un reto tremendo y más en la primera gala. #TCMSEstreno — Sugar (@sweetywoman_) March 24, 2023

NADA MÁS QUE AÑADIR CON ESTA PEDAZO DE ACTUACIÓN!!!! A TUS PIES REINAAAA!!! 💞💞💞💞 #TCMSEstreno pic.twitter.com/418PHRCgGo — ᴊᴜᴀɴᴋᴀ ᴍᴏʀᴀʟᴇs (@_dramitass) March 24, 2023

Hemos visto una de las mejores actuaciones de la historia del programa #TCMSEstreno pic.twitter.com/rVMwBpmYit — Ángela (@kanke82) March 24, 2023

