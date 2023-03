Carmen Borrego confiesa por qué tiene miedo a Belén Rodríguez de una vez por todas

‘Sálvame‘ ha vivido este martes, 28 de marzo, una tarde muy tensa con Belén Esteban enfrentándose a Terelu Campos, Carmen Borrego y Kiko Hernández para defender a Belén Rodríguez. Todo después de que el lunes la colaboradora revelara cuál era el origen del conflicto entre Belén Ro y las Campos.

En pleno enfrentamiento con Belén Esteban, Carmen Borrego daba por fin un paso al frente para revelar el motivo por el que dijo hace unos meses que le tenía miedo a Belén Rodríguez. Unas palabras que según Esteban fueron las que provocaron que su tocaya y amiga bloqueara a la hija de María Teresa Campos en WhatsApp.

Antes de contar toda la verdad, Carmen Borrego aseveraba que ella siguió hablando con Belén Rodríguez después de la comida que hubo en casa de su madre y en la que supuestamente ella las traicionó al avisar a ‘Sálvame’ de que iba a acudir Alejandra Rubio. «Yo no solo dejo de hablar tras la comida, sino que me pide por favor que le haga lo del Deluxe y se lo hago encantada de la vida como le he hecho otras veces muchas cosas y se lo seguiría haciendo si no me hubiese bloqueado», remarcaba la colaboradora.

«Ella te bloquea porque tu dijiste que la tenías miedo», le replicaba a gritos Belén Esteban. «Y lo repito. Sí, señores le he tenido miedo a Belén Rodríguez», insistía Carmen Borrego. «Pues que vergüenza que le tengas miedo a una amiga», gritaba indignada Belén Esteban provocando un nuevo enfrentamiento entre ellas. «Si a ti te da vergüenza a mi no. A lo mejor es que no era tan amiga», le respondía ella.

Finalmente, Carmen Borrego destapaba el motivo por el que le tiene miedo a Belén Rodríguez. «Para mi Belén ha sido como una hermana y le he dado todo lo que he podido. Mi relación en el tiempo ha sido continuada, en ningún momento yo he bloqueado a Belén, ni he dejado de hablar a mi amiga Belén. En todos los momentos que Belén me bloquea no me da ninguna explicación y desaparece de mi vida sin darme media explicación. Y vuelve a aparecer cuando ella le viene bien y siempre que ha aparecido yo la he acogido», explicaba Carmen.

«¿Belén Rodríguez no ha ayudado a tu hermana?», soltaba entonces Belén Esteban. «¿Me dejas que termine? Es que yo no he dicho que ella no me haya ayudado, no te enteras. Tu vienes con tu discurso y yo sé lo que he vivido con mi amiga Belén Rodríguez mejor que tú. Y sé como mi amiga Belén Rodríguez me ha hecho daño desapareciendo de mi vida sin explicación y ha aparecido cuando le ha dado la gana y yo jamás le he dicho nada. Y siempre que me ha necesitado, igual que cuando yo la he necesitado la he tenido», insistía Borrego.

La amenaza de Belén Rodríguez a Carmen Borrego: «Te vas a cagar»

Carmen Borrego, harta, revela las amenazas de Belén Rodríguez

Pero los compañeros y la dirección de ‘Sálvame’ le pedían a Carmen Borrego que fuera valiente y dijera por qué le tenía miedo a Belén Rodríguez después del órdago que le lanzó Lydia Lozano el lunes. «En los momentos en los que Belén Rodríguez me bloqueaba me ha puesto en contra de todo el mundo. A amigos míos que no son conocidos, yo he llegado a un ‘Deluxe’ donde Belén me daba la espalda», trataba de explicar. «¿Estás diciendo que hablaba mal de ti a tus espaldas?», le preguntaba Frigenti a lo que Borrego respondía que «sí señor».

Y aunque Carmen Borrego trataba de proteger a Belén Rodríguez y no revelar lo que le dijo una vez a través de un mensaje, la colaboradora destapaba por fin la amenaza que recibió de ella. «Yo le cojo miedo porque hay un día que estábamos perfectamente y ella me llama y me deja impactada porque no entendía por qué me dijo lo que me estaba diciendo», confesaba.

«Ella iba a ir a un programa de televisión de otra cadena, en el que yo no tenía nada que ver, y de repente la llaman y le dicen que no va y ella me hace a mí responsable cuando yo ni lo había negociado ni tenía nada que ver», aclaraba Carmen Borrego. «Me llama a mí y me insulta y me dice que me voy a cagar cuando yo no tenía nada que ver con ese programa», sentenciaba Borrego.

Por último, Carmen Borrego iba más allá al decir que Belén Rodríguez le había traicionado al contar cosas muy graves de ella a otras personas como Kiko Hernández. En ese momento, el colaborador le desmentía que a él le contara nada privado suyo. «A mi me consta que hay algo muy importante que yo le cuento a Belén que te lo cuenta a ti», añadía Borrego.