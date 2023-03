Belén Esteban sorprende con esta revelación sobre su visita a Broncano: «No me pagó…»

Belén Esteban ha recordado su visita a ‘La Resistencia‘, el programa de David Broncano en Movistar Plus+, mientras se hablaba en ‘Sálvame’ del que está siendo el tema del día: la maternidad de Ana Obregón mediante gestación subrogada.

En un momento dado, los colaboradores estaban debatiendo sobre por qué la actriz salía en silla de ruedas del hospital de Miami donde se ha dado a luz a su hija. Unas imágenes que han levantado más controversia aún si cabe y a las que Jorge Javier Vázquez ha tratado de buscar una justificación.

«Yo en Madrid cuando he ido a hacerme la resonancia magnética, que puedo caminar por mi propio pie, te obligan a ir en silla de ruedas. O sea que yo la salida de Ana Obregón en silla de ruedas tampoco la veo tan exagerada. Va con una niña y a lo mejor es la manera de prevenir riesgos. Lo que tenemos que pensar es que es protocolo del hospital y no que Ana Obregón ha dicho ‘quiero salir con silla de ruedas’. Esas cosas no se hacen porque las pidas, se hacen porque te obligan», ha apuntado.

A colación, Belén Esteban se ha retrotraído a una de sus participaciones en ‘La Resistencia’ en la que entró en plató en silla de ruedas. «Yo me acuerdo que fui a Broncano en silla de ruedas y al año y medio me rompí la pierna. Así que también cuidado cuando no necesitas silla de ruedas», ha comentado la colaboradora. «Osea que no hay que ir a Broncano», ha bromeado Jorge Javier. «Si hombre, sí hay que ir a Broncano», ha defendido ella.

«Además, a ti Broncano… a ti Broncano…», ha empezado a insinuar el presentador sin querer terminar la frase. «¿A mí Broncano qué? He estado dos veces y me queda otra», ha replicado Belén Esteban un tanto descolocada. «Es que ti Broncano te…», ha seguido insistiendo Vázquez. «¿Perdona? ¿A mí Broncano qué? Si yo iba con mi marido», ha respondido la de Paracuellos creyendo que Jorge se refería a que Broncano le gustaba.

«No, no, estoy diciendo que te pagaron bien», ha espetado Jorge. «No, perdona, Broncano no paga eh», ha desmentido Belén. «¿Que no paga? Entonces no voy», ha reaccionado el catalán en tono jocoso. «A mí Broncano no me pagó, a mí no me pagó», ha reinsistido la tertuliana. «Pues entonces que no me llamen. Pero vamos, tengo que decir que a mí no me han llamado desde que llevan haciendo el programa, así que no creo que me vayan a llamar», ha zanjado Jorge antes de cambiar de asunto.