Belén Esteban señala su final exacto en Telecinco al hablar del futuro de ‘Sálvame’

Belén Esteban ha concedido una entrevista al diario ‘El Mundo’ en la que hace balance sobre sus 25 años de fama y habla de cuándo se producirá su retirada de la pequeña pantalla. La colaboradora nunca se planteó imbuirse de semejante manera en el vertiginoso universo de la televisión, pero admite que aceptó por las serias necesidades económicas que atravesaba entonces.

«Vivía con mis padres y necesitaba trabajar. Así que no me lo pensé. Es verdad que ves mis primeras imágenes y no son como ahora. Yo era una niña muy retraída, muy cortada. Me daba miedo. Ahora puedo decir que la tele me gusta, me gusta mucho mi trabajo», valora la colaboradora televisiva sobre sus inicios en Antena 3 y, más tarde, en Telecinco.

Belén Esteban reconoce abiertamente que es «una afortunada» desde su salto a ‘Sálvame‘ hace catorce años. «Gracias a Sálvame he podido desarrollar una carrera profesional que va mucho más allá del personaje de las revista. Me ha dado la estabilidad de una familia. A nivel profesional, he tenido la suerte de parir junto a todos mis compañeros un programa que pasará a la historia. La mayor creación televisiva de este siglo», ensalza la de Paracuellos.

Al hilo, sobre los que tachan al programa vespertino de «telebasura», es muy tajante y señala a otros espacios televisivos: «A veces hemos hecho telebasura, pero todo el mundo la hace. No creo que Sálvame sea un programa de telebasura. A mí me encanta El programa de Ana Rosa, pero también tiene corazón. ¿Es eso telebasura? Y yo veo programas de fútbol y me llevo las manos a la cabeza. Me encanta ‘El Chiringuito’, pero joder… la madre de Dios».

Por otro lado, Belén tampoco ha eludido la gran crisis de audiencia que pesa sobre el formato desde hace más de un año y que, con el paso de los meses, no deja de agudizarse. «Es verdad que hemos bajado de audiencia, pero no ha bajado solamente Sálvame. Han bajado todos los programas de televisión. Hay mucha gente que quiere vernos fuera, pero se van a joder porque todavía nos queda mucho», augura la colaboradora.

Belén Esteban: «Cuando ‘Sálvame’ se acabe, acabaré yo también en televisión»

En ese sentido, pone el acento en el sentir de la calle y las tantísimas muestras de cariño y apoyo que, según ella, recibe de la gente con la que se encuentra. «Yo me sigo sintiendo muy querida. También hay gente que me odia, como es lógico, pero a mí me viene una señora mayor y me dice que la única compañía que tiene somos nosotros y me emociona», declara.

Desde su punto de vista, «el futuro de Sálvame no lo escribirán los haters ni los críticos que escriben sobre mi programa antes de verlo». «El futuro de Sálvame lo escribe el público. ¿Que se enfadan con nosotros? Yo también me enfado con mi madre muchas veces. Algunas veces la quiero con locura y otras veces la mataría. Para mí eso es Sálvame», sentencia Belén Esteban.

Por último, respecto a cuándo tendrá lugar su retirada de la televisión, también es clara. Precisa con exactitud que será justo cuando el magacín de La Fábrica de la Tele acabe para siempre. «Tengo una cosa clarísima. No sé cuándo va a acabar ‘Sálvame’, desde luego no ahora, pero cuando se acabe, acabaré yo también en televisión. Mientras siga, yo estaré, aunque tenga que venir con bastón», asevera, dejando entrever que todavía hay Belén para rato.