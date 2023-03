Belén Esteban se posiciona políticamente y deja claro si se presentará a las elecciones

Belén Esteban renovaba hace unas semanas su contrato con La fábrica de la tele. Aprovechando sus 25 años en televisión, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha concedido una entrevista a El Mundo en la que habla de las audiencias del programa y de su futuro en televisión.

Pero además durante la entrevista, Belén Esteban se pronuncia también sobre el nuevo código ético de Mediaset impuesto por la nueva cúpula directiva y que tantos quebraderos de cabeza le está creando por no poder nombrar a Kiko Rivera.

Sobre si con estas nuevas normas impuestas por Mediaset se siente censurada, Belén Esteban es muy clara. «Nunca. Yo he sido siempre libre para hablar de todo», asegura. No obstante, como se está viendo estas semanas le está costando cumplir a rajatabla el veto a determinados nombres como Kiko Rivera. «Es que se me escapa, qué quieres que haga», comenta en alusión a cuando se negó a decir «el hermano de Isa Pi», que es la nueva forma de aludir al hijo de Isabel Pantoja sin nombrarle.

Pero además en el nuevo código ético de Mediaset viene recogido que ningún presentador ni colaborador de ‘Sálvame’ puede hacer alegatos políticos en el programa. «Hombre, yo de política no voy a hablar, pero no porque lo diga el código ético, sino porque creo que Sálvame es un programa de corazón y hablar de política es una gilipollez», asevera.

«Yo nunca me voy a meter en política»

Y es que tal y como recalca Belén Esteban «para matarnos es mejor no hablar, ¿me entiendes?». Unas palabras con las que deja claro que no le merece la pena discutir con su amigo Jorge Javier porque nunca llegarán a un entendimiento político como ya se vio hace dos años cuando tuvieron un fuerte enfrentamiento en el ‘Deluxe’.

Hace años, se llegaron a publicar sondeos que situaban a Belén Esteban como tercera fuerza política en el caso de presentarse a unas elecciones. Algo que ella nunca se ha planteado. «Yo nunca me voy a meter en política. Lo único que tengo que decir es que me preocupa el paro, la subida de los precios y, sobre todo, la sanidad pública», confiesa.

«Estoy harta de que estén todo el día dándose de hostias todos y no lleguen a un acuerdo», sentencia Belén cuando le preguntan por qué opina de la situación política actual. «Yo no puedo ni verlo. Llegad a un acuerdo, luchad por un país, luchad por los ciudadanos, bajad los precios. Que hay gente que no llega a fin de mes. A ver, que yo no soy aquí la Madre Teresa de Calcuta, pero habrá que ayudar al ciudadano, pienso yo», remata.