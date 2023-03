Belén Esteban dinamita ‘Sálvame’ y se enfrenta a todos: «No habéis tenido cojones»

Tarde muy calentita la que se ha vivido este martes en ‘Sálvame‘ nada más empezar a cuenta de la guerra abierta entre Belén Rodríguez y las Campos y Kiko Hernández. Y es que Belén Esteban ha querido dar la cara por su amiga enfrentándose contra Terelu Campos, contra Carmen Borrego y contra el propio Kiko.

Nada más empezar el programa, Adela González ya dejaba caer que notaba mucha tensión en el plató. Cuando la presentadora comentaba que Belén Esteban tenía una actitud muy diferente tras el cumpleaños de Belén Ro la colaboradora ya le cortaba para mostrarse indignada. «Es que me da igual que leas el cúe. No vamos a vender mentiras», se quejaba la colaboradora.

Justo después, era Terelu Campos la que trataba de hablar cuando Belén Esteban saltaba sulfurada contra ella. «Me parece que Belén Rodríguez que ha fallado muchas veces y a mí la primera, pero se ha comido cosas que se la tenía que haber comido más gente y ni tu ni tu hermana habéis tenido cojones de decir nada», le recriminaba Belén Esteban a Terelu. «A mi no me digas que no tengo cojones, porque debe ser que no sabes como son mis cojones«, le replicaba la presentadora.

«Es lo que pienso, que con unos mucho y con otros nada», insistía Belén Esteban. «¿Yo con quién mucho? ¿Con Kiko Hernández? ¿Con Kiko que ha ridiculizado a mi hija ahí? Venga, ¡ya está bien Belén, ya está bien!», le espetaba Terelu Campos indignada. «Ya está bien que le echéis toda la culpa a Belén Rodríguez», defendía Belén Esteban. «No pongas en mi boca palabras que yo no he dicho», le recriminaba Terelu a su compañera.

Tras enfrentarse a Terelu Campos, Belén Esteban arremetía después duramente contra su hermana Carmen Borrego. «Aquí han hablado mal todos, no solamente Belén Rodríguez. Y Gustavo y todos. Yo a Kiko Hernández le adoro y sé que me va a costar una gorda hoy con él. Pero tu tienes cojones con Belén Rodríguez pero con este señor no los tienes», soltaba Belén. «Otra que se va a ir a tomar vientos», se escuchaba decir a Borrego.

Pero lejos de quedarse ahí los enfrentamientos, poco después era Kiko Hernández el que se enfrentaba con Belén Esteban. «Tu estás diciendo que si vamos a acabar mal esta tarde, depende de ti y hasta donde quieras llegar. Yo sé que has tenido un cumpleaños con Belén Rodríguez», trataba de decir sin que Belén le dejara terminar. «¿Me dejas terminar?», le preguntaba el colaborador a su compañera.

En ese momento, Carmen Borrego se reía cuando Belén Esteban aseguraba que en ese cumpleaños no se habló de nada de esto. «Jeje, ¿qué?», le soltaba Belén Esteban a su compañera. «Oye yo me río de lo que a mí me da la gana, me río de lo que yo quiera, solo faltaba», se excusaba Carmen.

Finalmente, Kiko Hernández retomaba la palabra y se enfrentaba brutalmente con Belén Esteban. «No voy a consentir que yo que no he hablado de Belén Rodríguez más que cuando han puesto un vídeo y no he contado nada. Me han ofrecido en el ‘Deluxe’ más de cuatro polígrafos a diferencia de ti. Y lo que no voy a consentir es que Belén Rodríguez meta mierda entre tu y yo», soltaba el colaborador. «Eso es mentira», le replicaba Esteban.

«Hace unos meses avisabas a la policía para que no se hablara de ti. Pero cuando no se habla de ti necesitas que se hable de ti. En un cumpleaños hablando y metiendo mierda», sentenciaba Kiko. «Que no es verdad», incidía Belén. «Pues entonces que no me caliente. ¿Quieres que cuente todo lo que decías de todo? De Jorge Javier, lo cuento todo. Estás al límite. No metas mierda porque entonces sacamos la pala y sacamos toda la mierda por todos lados. Que yo no tengo nada que temer», amenazaba Kiko.