‘As Bestas’ con Luis Zahera se estrena antes de lo previsto en TV y esta es la fecha definitiva

La flamante ganadora del Goya a Mejor Película llega por fin al mundo del streaming después de arrasar en todos los premios.

El cine español vive una nueva edad de oro. Ya no solo es reconocido en nuestro país, sino que más allá de nuestras fronteras, la crítica especializada nos reconoce. Recordemos la gran victoria de Carla Simón en la Berlinale con su ‘Alcarràs’, sin ir más lejos. Y ‘As Bestas’, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, no deja de acumular premios y buenas críticas allá por donde va. Pero desde que se estrenó en cines, aún no ha llegado a plataformas de streaming. Hasta ahora, porque a partir de este viernes 10 de marzo, ‘As Bestas’ estará disponible en Filmin.

La plataforma de streaming española sigue apostando por nuestro cine, y es la primera que tendrá la película de Sorogoyen disponible en su catálogo. Eso sí, en formato de alquiler. Ya que si la queremos ver gratis, tendremos que esperar hasta el 7 de abril, cuando estará disponible en Movistar Plus.

La película arrasó en la gala de los Goya, llevándose 9 de los premios a los que aspiraba. Pero es que también ha ganador un premio César, el Premio del Público en el Festival de San Sebastián, o varios premios Feroz. Una auténtica barbaridad.

¿De qué va ‘As Bestas’?

Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.

La película, dirigida por Rodrigo Sorogoyen (que también escribe el guión junto a su colaboradora habitual Isabel Peña), cuenta en su reparto con Marina Foïs, Denis Ménochet y Luis Zahera.

Más cine español en Filmin

‘As Bestas’ no es la única película española nominada en los últimos premios Goya en estar disponible en Filmin. La plataforma cuenta con grandes producciones como ‘Alcarrás’, ‘El Agua’ o ‘En los márgenes’. Y también estará disponible en alquiler ‘La Maternal’, nueva película de Pilar Palomero, autora de la también ganadora del Goya ‘Las Niñas’.

Carla tiene 14 años y es una joven desafiante y rebelde. Vive en un viejo restaurante de carretera en las afueras de un pueblo con su joven madre soltera mientras falta a clase y pasa las horas con su amigo Efraín. Cuando la trabajadora social se da cuenta de que está embarazada de cinco meses, Carla ingresa en ‘La Maternal’, un centro para madres menores de edad donde comparte su día a día con otras jóvenes como ella. Juntas con sus bebés, se enfrentarán a este nuevo mundo de adultos para el que no les ha dado tiempo a prepararse.