Anne Igartiburu, sobre ‘Tu cara me suena’: «Ya no soy la cara de TVE, lo he sido, pero ha cambiado mucho»

‘Tu cara me suena‘ regresa por fin a Antena 3 con el estreno de su décima edición. El talent show se ha hecho de rogar pero por fin llega este viernes al prime time de la cadena de Atresmedia. Lo hace con un casting muy variopinto en el que destacan nombres como Anne Igartiburu, Josie, Alfred García o Miriam Rodríguez, entre otros.

Pero sin duda la presencia de Anne Igartiburu es la que más ha sorprendido. Por un lado, por dar el salto de TVE a Antena 3, por otro por salir de su zona de confort y pasar de presentadora a concursante.

De todo ello hemos podido hablar en El Televisero con Anne Igartiburu. La presentadora de ‘Corazón’ en La 1 nos cuenta cómo le llegó la oferta de ‘TCMS’, cómo es su relación actual con TVE y que nos depara en su paso por el programa de Antena 3.

Sales de tu zona de confort y te vamos a ver con un registro completamente diferente al que nos tienes acostumbrados. ¿Te costó dar el paso?

No. Nada. Quizá lo más curioso ha sido que yo veo una luz roja y me pongo en perfil de presentadora. Entonces lo más complicado ha sido eso, quitar la luz roja y disfrutar sin ser la presentadora. En lugar de ser yo la que cuenta el cuento, soy parte del cuento. Entonces eso ha sido lo que más chulo, pero costarme no, todo lo contrario. Ha sido un regalazo.

¿Cómo te llegó la oferta para fichar por ‘Tu cara me suena’? ¿Te la pensaste mucho?

Nada. Coincidió la llamada de la propuesta de ‘Tu cara me suena’ con la notificación de que nos quitaban ‘Corazón’ de lunes a viernes. Fue todo el mismo día. Me acuerdo que estaba en el camerino de Prado del Rey y me llamó Ana, productora de Gestmusic, que además la conocía de cuando presenté ‘¡Mira quién baila!’ y me preguntó ‘¿oye tu harías esto?’. Y le dije pues sí, déjame que lo mire por tema fechas y tal y nada muy bien.

¿Eras fan del programa?

Sí, claro y sobre todo los peques en casa.

Te hemos visto cantando mucho en ‘Telepasión’, pero ahí era todo grabado. ¿Cómo ha sido enfrentarte a este reto de cantar en directo?

Es completamente diferente. Aquí coges el micro, bajas las escaleras y lo que salga no se repite, tu no puedes parar. Es sonar la canción y cantar. En ‘Telepasión’ grabas, luego meten las voces y tal.

¿Qué te ha aportado a nivel personal participar en ‘Tu cara me suena’?

Yo creo que lo que más me llevo precisamente es la parte personal. El disfrutar con el ‘todo está bien’. Con el que no pasa nada. Y luego también mucha gente me decía ‘siempre te veo ahí, siempre en el mismo registro y tú eres más cosas’. Y claro que lo soy. El espectador recoge lo que tú le das y yo le he dado ‘Corazón’, ‘¡Mira quién baila!’, Campanadas y ahora van a ver otras cosas. Me van a ver el momento en el que estás agotado, dubitativo, vulnerable, disfrutón, capaz, gamberro.

¿Cómo has llevado la parte de que te valore un jurado y también el público?

Bien, la verdad es que han sido muy generosos. Hubo una vez que, especialmente Laura (Chenoa) que es muy amiga, canté por Kyle Minogue y estaba afónica y terminé que se me caían las lágrimas y Laura se me acercó y me dijo sabes que te voy a dar poco. Y me sentó fatal (risas). Pero tenía razón, hay días que no estás bien y hay días que estás muy bien y te dan mucha nota.

Posado oficial de Anne Igartiburu en ‘TCMS10’ (Antena 3)

Ya tenéis todo grabado, ¿tienes ganas de ver el feedback de la gente? ¿Y de tus hijos?

Si, sí. Hombre cuando te metes en un berenjenal así quieres ver si gusta. Entonces tengo ganas de ver la reacción de mi gente, de mis amigos y de todo el público. Mis hijos ya me han dicho el viernes lo vemos y como al día siguiente no hay clase pues lo veremos.

¿Te da pena que en esta edición no haya ninguna gala en directo y vivir esa adrenalina de estar en directo?

Sí, pero bueno el público lo ha aportado. Es un falso directo al final. Pero bueno por temas de agenda no se ha podido hacer.

¿Cuál había sido tu relación con la música hasta ahora? ¿Dónde te habías atrevido a cantar o qué?

Nada, nada, el ‘Telepasión’ y de pequeña en el coro y en la escuela. Pero esto es cantar con un micrófono, disfrazada delante de 600 personas.

Pero ya te vimos cantar en ‘Mask singer’, ¿tan distinto es?

‘Mask singer’ estaba debajo de una máscara, con una voz cambiada y grabada de antes y haces playback. Allí lo difícil era aguantar con ese mastodonte de disfraz de Monstruita, pero cantas en playback, tu ya lo has grabado en estudio.

Más allá de cantar, te habrá supuesto un reto el imitar, ¿no?

Claro. El imitar los gestos, la voz, la actitud. Y la masculinidad porque yo hago mucho hombre en esta edición. Si no voy mal he hecho cuatro hombres.

¿Cuánto tiempo le has dedicado a prepararte el personaje?

A ti te dan el personaje y el tema en la gala que grabamos el martes, el miércoles ensayas un poco con Arnau con la letra, el jueves te llega el track para estudiar. Yo estudiaba jueves y viernes porque el fin de semana tengo ‘Corazón’ y tres hijos. El jueves me lo aprendía todo como podía y ya está. De todas formas nosotros cantamos y ya está, los que se juegan mucho son los profesionales. Pero la caracterización es increíble.

¿Qué facetas has descubierto que tenías y no lo sabías haciendo ‘Tu cara me suena’?

La gestión de la vulnerabilidad, del límite y del decir Igartiburu está bien. Ahora que estoy haciendo un papel interpretativo en la ópera y he hecho muchas veces teatro, aquí me he dado cuenta de que hay que disfrutar del momento.

Volviendo a TVE, ¿Cómo viviste la cancelación de ‘Corazón’ de lunes a viernes tanto a nivel personal como profesional?

Pues no solo yo, todo el equipo. Que te voy a decir, que hagan lo que quieran. Ahora estamos en el fin de semana haciendo muy buena audiencia, si quieren ahí estamos. Yo siempre estoy diciendo ‘oye, estamos aquí’, esa franja es nuestra desde hace 25 años. ¿Qué quieren hacer otra cosa? Pues bien. Pero nosotros estamos deseando volver. Aunque imagino que nos dejarán en finde que vamos muy bien. Es mi programa, yo mientras lo mantengan bien. He aprendido en esta profesión a ponérselo fácil a la gente y a ser agradecida, es algo muy importante.

¿Te da miedo que puedan llegar a cancelar definitivamente una marca como ‘Corazón’?

Uy, qué mal agüero, espero que no. De momento va bien.

El hecho de fichar por ‘Tu cara me suena’ puede suponer tu acercamiento a Antena 3. ¿Llegaste a pensar que te podrían ofrecer algo después a la hora de aceptar la propuesta?

Bueno, ofertas hay siempre. En Telemadrid estoy haciendo ’10 momentos’ y hago cosas en ETB. Ahora la cosa ha cambiado mucho. Porque no, si yo te dijera que soy la cara de TVE… He sido la cara de TVE durante muchísimos años y considero que la tele pública es mi casa pero si llegan formatos y puedo hacerlos por agenda lo haría.

Anne Igartiburu junto a Ibai Llanos y Ramón García en las Campanadas de Twitch

¿Cómo viviste que la gente se acordara tanto de ti cuando se supo que no ibas a dar las Campanadas de TVE?

Fue bonito ver como la gente hablaba de mi. Hablé con Ramón y me lo dijo bueno algún día eres prescindible y cuentas con ello. Por eso nos va bien porque sabemos que como viene algo también se va. Y no hay que depender de nada.

¿Cómo fue trabajar con Ibai Llanos en Twitch? ¿Te gustaría volver a trabajar con él?

Sí, es la caña. Este año ha sido como cambiar de paradigma en todos los sentidos. ‘Tu cara me suena’, ’10 momentos’, el empezar con la pandemia con mis directos en Instagram y YouTube ayudando a la gente como coach, que TVE prescindiera de mi para Campanadas y de repente me surgiera lo de Ibai. Fue verme en un escenario distinto. Y encima con Ramón que empezamos juntos en ETB y un montón de Campanadas fue un regalo.

¿Tras tu paso por ‘TCMS’ te atreverías a participar en ‘MasterChef Celebrity’ o en otro programa de este estilo?

No creo, no lo sé, estoy bien como estoy. Esto ha estado bien, pero ya está. Ha habido propuestas de hacer este tipo de formatos ehh, pero no sé me apetece seguir presentando y estoy contenta.

¿Qué le queda por hacer a Anne Igartiburu en su carrera? ¿De qué tienes ganas?

Yo siempre lo digo, un ‘Sorpresa, sorpresa’, un ‘Hay una carta para ti’. O también ‘First Dates’. Me gustan mucho los busca pareja. Y es un formato que se está adaptando a las nuevas tecnologías, te permite mostrar una realidad muy chula. Y las emociones en la tele, blancas y bonitas me parecen lo mejor que hay.