‘Tu cara me suena 10’: Todo lo que se sabe de su regreso a Antena 3 con esta importante novedad

Antena 3 ha presentado la décima edición de ‘Tu cara me suena’ con Anne Igartiburu entre los concursantes y nuevas casillas en el pulsador.

El mayor espectáculo de la televisión está de vuelta. Tras varios meses de espera, ‘Tu cara me suena‘ regresa a Antena 3 con el estreno de su décima edición. Previo a su vuelta este viernes 24 de marzo, Atresmedia ha presentado todos los detalles de esta nueva edición del programa que presenta Manel Fuentes en una rueda de prensa a la que ha acudido El Televisero.

‘Tu cara me suena 10‘ llegará a lo grande con un número muy especial en el que participarán algunos de los mejores concursantes de anteriores ediciones caracterizados de algunos de los personajes con los que hicieron historia en el programa. Junto a ellos estarán los nueve concursantes de esta edición: Agustín Jiménez, Alfred García, Andrea Guasch, Anne Igartiburu, Jadel, Josie, Merche, Miriam Rodríguez y Susi Caramelo.

Carmen Ferreiro, la directora de Entretenimiento de Atresmedia era la encargada de abrir la rueda de prensa y de recalcar el orgullo que es para ellos que un formato como ‘Tu cara me suena’ siga siendo líder de audiencia tras 11 años. «Además de ser el talent más visto de la televisión es un hijo para Antena 3. Es el primer gran proyecto que hicimos en esta nueva etapa en la cadena. Hace ya 11 años que lo pusimos en marcha», reconocía de primeras. «Es un gran espectáculo. Es un formato que, además del magnetismo que tiene, hay mucho humor. Un formato familiar. Diez años después, sigue siendo el formato favorito para el gran público», añadía la directiva.

Pese a que puede que a nivel de nombres sea más floja que anteriores ediciones, Carmen Ferreiro ha adelantado que ‘Tu cara me suena 10’ es una de las «ediciones donde más nivel vocal y de implicación ha habido». En ese sentido, Tinet Rubira, productor ejecutivo de Gestmusic y director del programa, bromeaba con que «en muchísimas semanas, muchísimas, nadie se merecía un 4». Y es que para él, se trata de una «una edición por encima de la media”. «En cada gala hay 3 o 4 números de quedarse con la boca abierta», añadía en ese sentido.

Pese a que ya van por la décima edición, Tinet Rubira destaca que sigue habiendo mucho talento en este país. «El gran problema que tendríamos es la falta de talento, pero en este país vamos sobrados de ello», aseveraba el productor. «Hay muchísima gente que canta bien, que baila bien y que está dispuesta a aceptar el reto de participar en Tu cara me suena», recalcaba. Por ello, no ha dudado en decir que en Gestmusic están preparados para poder hacer otras diez ediciones: «Nuestro objetivo es que Tu cara me suena tenga diez ediciones más. Lo mimamos mucho».

Los duelos, la gran novedad de la mecánica

Al hablar de las novedades de ‘Tu cara me suena’ en su décima edición, Tinet Rubira ha sido muy claro y sincero. «En un programa como este, que se está convirtiendo en un clásico, tenemos que ser muy prudentes con las novedades porque hay muchos talibanes del formato que no quieren que cambies muchas cosas», defendía el productor.

Pese a todo, si que han incluido una nueva casilla en el pulsador: la de los duelos. «Es una putada, porque quiere decir que a dos concursantes les toca el mismo artista, con lo cual ves en una misma gala dos acercamientos al mismo artista. Y esto puede ser cruel según con qué concursantes te toque en el duelo. Hay algún duelo un poco desequilibrado viendo quién sale en el pulsador, pero siempre desde el buen rollo y con la mejor que las intenciones», recalcaba Tinet.

Una novedad obligada por el retraso en el estreno de esta edición es que todas las galas ya se han grabado y por tanto se prescindirá de las semifinales y la final en directo. En este sentido, será el público del plató, 600 personas, el que decida quién de los nueve concursantes será el ganador de ‘TCMS 10’ y se sume a la lista en la que ya se encuentran Angy Fernández, Roko, Edurne, Ruth Lorenzo, Blas Cantó, Miquel Fernández, María Villalón, Jorge González y Agoney.

«Es un regalo»

Durante la presentación, los nuevos concursantes han mostrado su satisfacción por haber participado en un formato así. «Estoy flipando con todo, ha sido una experiencia súperchula«,reconocía Andrea Guasch, que está abrumada por la repercusión que está teniendo su imitación de Chanel Terrero, que se ha viralizado tras su emisión en Atresplayer Premium. «Ha sido un sueño de infancia cumplido. Ha sido un placer hacerlo porque uno siempre sueña con encarnar a los grandes», confesaba por su parte Alfred García.

Su compañera en ‘OT 2017’, Miriam Rodríguez se mostraba encantada por la oportunidad de seguir en televisión y proponía incluso un 24 horas de ‘Tu cara me suena’. «Hemos tenido un ‘Tu cara me suena’ paralelo, ojalá grabaran 24 horas, ha sido muy divertido. Es un regalo que hayan querido contar conmigo. He aprendido mucho», añadía la gallega.