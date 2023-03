Ana Rosa Quintana irrumpe contra todo pronóstico en ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos

Ana Rosa Quintana aparecía por sorpresa este lunes 27 de marzo en ‘El Hormiguero‘. Normalmente, las cadenas de televisión evitan hablar de los rostros de la competencia para evitar que la audiencia cambie de canal. Sin embargo, en esta ocasión el programa de Pablo Motos se saltaba esta norma no escrita y hablaba de la presentadora de ‘El programa de AR’.

Todo sucedía durante la visita del cantante Omar Montes a ‘El Hormiguero’. Por ello, el programa de Antena 3 preparaba uno de sus entretenidos juegos personalizados para sacar el lado más curioso del cantante. En esta ocasión, enseñaban a Montes una fotografía en la que aparecía acompañado, teniendo que adivinar quién se estaba haciendo una foto con él.

«Eres el único invitado que puede jugar a nuestra sección ‘¿Con quién está Omar Montes?’. Te vemos a poner fotos tuyas y tienes que adivinar con quién estabas en ese momento», le explicaban las hormigas del programa. Entre los protagonistas estaban Isabel Díaz Ayuso, Victoria Federica o Carmen Lomana.

En el caso de la tercera fotografía, Omar Montes dudaba más, por lo que en ‘El Hormiguero’ le daban tres opciones. «Puede ser Susanna Griso, Terelu o Ana Rosa Quintana», le indicaban, a lo que este no dudaba y contestaba: «Es Ana Rosa Quintana». En ese instante, el programa enseñaba sin reparo la fotografía del rostro de la competencia.

‘El Hormiguero’ emite una fotografía de Ana Rosa Quintana con Omar Montes.

Sin embargo, en ‘El Hormiguero’ no daban mayor importancia a lo que estaba sucediendo en plató y Pablo Motos desviaba el tema rápidamente. «Estás para ir a ‘Pasapalabra'», le soltaba. No obstante, olvidaba que su invitado ya había estado y en más de una ocasión. «Ya he ido, lo que pasa es que no gané», le contestaba el de Pan Bendito.