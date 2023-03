Ana Rosa habla de su sexualidad y ojo a lo que se oye decir a Joaquín Prat por lo bajo

Ana Rosa Quintana ha hecho una sorprendente confesión sexual en pleno directo de ‘El programa de AR’.

¿El poliamor está de moda? Ese ha sido uno de los debates que se han puesto sobre la mesa este martes en ‘El programa de Ana Rosa‘. Y, para ello, el magacín matutino de Telecinco ha realizado una encuesta a pie de calle para pulsar la opinión de la gente y ha hablado en directo con un matrimonio con dos hijos que practica el poliamor con otra pareja, también formada por un hombre y una mujer.

Tras una entrevista telemática con ellos, en la que han compartido muy abiertamente cómo viven esta nueva forma afectivosexual de relacionarse y cómo es su día a día, Ana Rosa Quintana ha hecho una confesión inesperada y muy privada. «Está muy bien que la gente viva su vida sexual como le dé la gana en absoluta libertad», ha empezado comentando.

«Pero te tienen que gustar las personas del mismo sexo. A mí por ejemplo nunca me ha atraído sexualmente una mujer», ha añadido la presentadora a continuación. «Todavía», se le ha escuchado decir por lo bajini a Joaquín Prat. «Pero que no me parece ni bien ni mal, sencillamente es que no ha ocurrido», ha matizado ella.

«¿Has escuchado lo que te ha dicho, no?», ha enfatizado Patricia Pardo, que no ha querido que se pasara por alto esa intervención de Prat. «¿El ‘todavía’? Hombre, ya es un poco tarde», ha replicado Ana Rosa. «No creo», ha insistido él. «Oye, tampoco me atraen todos los hombres, me atrae el mío», se ha arrancado a confesar en alusión a su marido.

Acto seguido, Ana y Joaquín se trasladaban al sofá del club social, pero a la comunicadora le surgía un contratiempo a la hora de sentarse en él por el vestuario que llevaba. «Espérate, que tengo un problema con la raja de la falda», pedía mientras no sabía bien cómo ubicarse. «En los Cayos Cochinos se han convertido en entomólogos y en zoólogos. Así, por la vía rápida. Una relación difícil…», introducía Joaquín Prat tratando de retomar la normalidad y el ritmo del programa.

Sin embargo, no ha sido posible, pues ha tenido que interrumpir su paso a un vídeo sobre los concursantes de ‘Supervivientes’ al verse completamente desconcentrado por lo que estaba ocurriendo con su compañera: «¿Qué te pasa por favor?». Quintana, por su parte, no podía contener la risa. «¿Ya está todo en su sitio?», se ha interesado Prat. «Es que se me abre la raja de la falda. ¿Qué quieres?», concluía ella.