Ana Guerra se corona ganadora de la tercera edición de ‘El desafío’ en Antena 3

Ana Guerra se ha alzado con la victoria en la tercera edición de ‘El desafío’ frente a Rosa López.

‘El desafío‘ ha vivido este viernes la gran final de la tercera edición. Ha sido una final muy reñida y muy femenina. Y es que las cuatro finalistas eran por primera vez las cuatro mujeres: Rosa López, Ana Guerra, Laura Escanes y Mariló Montero. Esta última se clasificó entre gritos de «tongazo» en redes sociales pues consideraban que Santiago Segura la había votado injustamente para que se clasificara en lugar de Jorge Lorenzo.

Cabe recordar que pese a que no han podido competir por la victoria final, los otros cuatro concursantes de esta edición, es decir Boris Izaguirre, Jorge Blanco, Jorge Lorenzo y Florentino Fernández si que han realizado sus retos. Y sus votos se sumaban al marcador de cada una de las finalistas que les habían elegido como escuderos.

Finalmente, con la puntuación del jurado tanto a las finalistas como a sus compañeros, la ganadora de la tercera edición de ‘El desafío’ es Ana Guerra, que consigue así ganar el programa después de haber sido finalista en ‘OT 2017’. La canaria conseguía finalmente situarse en primera posición de la tabla con 196 puntos. Mientras que Rosa López se quedaba en segundo lugar del podium con 185 puntos.

En tercera posición se situaba Laura Escanes con 181 puntos tras recibir 14 puntos en esta gran final. Por último, la cuarta finalista de la tercera edición de ‘El desafío’ es Mariló Montero, que se quedaba con 154 puntos tras su última actuación en la que recibía un 2 por parte de Juan del Val, otro dos por parte de Santiago Segura y 3 por parte de Pilar Rubio.

Así queda el ranking final de la tercera edición de El Desafío #ElDesafíoFinal pic.twitter.com/m1oBAVQyLU — El Desafío (@eldesafioA3) March 18, 2023

La emoción de Ana tras ganar el programa

Así, Ana Guerra se suma a la lista de ganadores de ‘El desafío’ en la que ya se encontraban Kira Miró y Juan Betancourt. Lo ha hecho tras un gran número de ballet clásico que conseguía emocionar al jurado tras llevarse dos 5 y un 4. Se imponía en la clasificación general a Rosa López pese a que la granadina le superaba en la final con un 6, un 10 y un 7.

No obstante, los puntos conseguidos por Jorge Blanco en su número de acrobacias con agua hacían que Ana Guerra se alzara con la victoria. De hecho, la canaria no ha dudado en compartir los 30.000 euros del premio con su compañero. Así, ambos partían el dinero y entregaban cada uno 15.000 euros a una ONG diferente. «Nos pusimos de acuerdo, porque si no es por él no había ganado el programa», confesaba la canaria, que le entregaba sus 15.000 euros a Pequeño Deseo mientras que Blanco le daba sus 15.000 euros a la Federación Española de Enfermedades Raras. Además del dinero, Ana Guerra se lleva un coche.