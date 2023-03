A Roberto Leal le preguntan por quién prefiere que gane el bote de ‘Pasapalabra’ y es claro

Roberto Leal ha respondido rotundo a si tiene un favorito para ganar el millonario bote de ‘Pasapalabra’: ¿Orestes o Rafa?

Roberto Leal ha acudido a ‘Espejo Público’ para promocionar la entrega del bote de ‘Pasapalabra‘ más alto de la historia este jueves. Todo un acontecimiento televisivo que Antena 3 ha decidido trasladar al prime time: será a partir de las 22:45 horas cuando se conozca la identidad del ganador de una suma de dinero jamás vista en el concurso. ¿Será Orestes Barbero el que consume esa gesta? ¿O será Rafa Castaño?

«Estoy nervioso, estoy nervioso tela eh. Llevo nervioso ya toda la semana y hoy especialmente. Es raro porque yo he estado ahí, pero tengo el estómago revuelto por lo que me preguntan por la calle, por la que me están dando…», ha confesado el presentador. «¿Has llorado?», se ha interesado Susanna Griso. «Bueno, prefiero que lo veáis esta noche, pero es una sensación contradictoria. Por un lado, estás deseando que uno de los dos se lo lleve, pero por otro lado es una pena enorme porque llevo año y medio con Orestes y casi un año con Rafa», ha admitido.

Acto seguido, le formulaban la pregunta del millón: «¿Tenías un favorito?». Y su respuesta ha sido inapelable respecto a la imposibilidad de mojarse: «No, cuando se lleva uno de los dos el bote, que lo veremos esta noche, para mí, y parece una exageración, es como ‘¿a quién quieres más: a mamá o a papá?’. Para mí es imposible, sobre todo porque al final tú tienes que estar en el centro. Con Orestes me reía muchísimo con sus chistes, aunque yo decía que eran malísimos, pero después con Rafa también tenía esa afinidad. Es un tío que le gustaba cantar constantemente… Son dos perfiles muy diferentes».

Dos perfiles que han repasado durante el magacín matinal, así como algunos de sus roscos más exitosos en los que ambos participantes habían estado a punto de alcanzar ese bote histórico. «Han estado así (reñidos) durante estas últimas semanas, en las que yo sentía que en algún momento cualquiera lo iba a conseguir y además de una forma fulminante. Me parece que ambos tienen un nivel brutal», ha ensalzado Roberto Leal.

Además, también ha ahondado en cómo se han preparado Orestes y Rafa para disputarse semejante proeza televisiva. «Es que esto es una oposición. ‘Pasapalabra’ es una oposición. Son muchas horas diarias de esfuerzo. Tanto Orestes como Rafa han estudiado no solamente el tiempo que llevan en el programa, sino antes. Y, al final, quien quiere llevarse un bote como este tiene que venir muy estudiado», ha defendido el periodista.

Al hilo, acerca de cómo compatibilizan sus trabajos con el programa, Leal también se ha pronunciado: «Hay quien pide una excedencia, hay quien decide aparcar el trabajo y ponerse a estudiar ‘Pasapalabra’. Porque, al final, si se llevan el bote, puede compensar. Y en el caso de Orestes es que él estaba estudiando, no estaba ni siquiera trabajando. Por lo tanto, ha compaginado durante este tiempo estudios con más estudios».

Por último, Roberto Leal, muy emocionado y nervioso a partes iguales por lo que se va a vivir este jueves por la noche, ha reconocido la pena que siente por tener que despedirse de ambos participantes después de tanto tiempo juntos. «Te dejan un vacío. Ahora llegan concursantes nuevos y tiene que ser así, pero te dejan un vacío porque al final son tus colegas», ha lamentado. Y es que una regla de oro de ‘Pasapalabra’ es que, cuando uno gana el bote, el adversario derrotado tampoco continúa en el programa.