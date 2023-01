‘Supervivientes 2023’: Jorge Javier tiene que desmentir la participación de esta concursante rumoreada

Jorge Javier Vázquez ha tenido que desmentir uno de los rumores que están sonando para ‘Supervivientes 2023’.

Queda poco más de un mes para que arranque ‘Supervivientes 2023‘. Por ello, Telecinco lanzaba la promo oficial del reality con sus cuatro presentadores este lunes tras una primera cortinilla emitida después de las Campanadas. Y a la vez, han empezado a salir los primeros rumores de concursantes.

Más allá del rumor de que Kiko Hernández podría ser uno de los concursantes estrella de esta edición de ‘Supervivientes’; Yotele publicaba este miércoles que Adara Molinero será una de las participantes del reality de Telecinco después de su paso por ‘GH 17’ y de haber ganado ‘GH VIP 7’.

También la periodista Marina Esnal avanzó que otra de las posibles concursantes de ‘Supervivientes 2023’ es Anabel Dueñas, ex-concursante de ‘OT 2008’ y protagonista del musical de Rocío Jurado además de una de las amigas íntimas de Rocío Carrasco.

Un rumor que se ha visto obligado a desmentir Jorge Javier Vázquez este jueves en ‘Sálvame’. «Ya se está especulando muchísimo sobre ‘Supervivientes 2023’, que evidentemente presento yo», empezaba diciendo el presentador haciendo alusión así a los rumores de que podría ser despedido de Mediaset y se quedaría sin presentar el reality.

«Quiero decir que la que no va que se está especulando mucho es Anabel Dueñas, que ha salido publicado. Pero como tiene fechas contratadas para el musical de Rocío Jurado y están llamando a los promotores para ver si no va. Y no, ella va a cantar, no va a ‘Supervivientes'», remarcaba el presentador desmintiendo así el fichaje de Anabel Dueñas por ‘Supervivientes 2023’.

Pilar Vidal, ¿fichaje sorpresa?

Esto ha servido además para que Pilar Vidal haya bromeado con su participación. «¿Es cierto que te han ofrecido ir a ‘Supervivientes’?», le preguntaba el presentador. «Sí, todos los días», respondía con sorna la periodista. No obstante, después aseguraba que no le importaría ir al reality. «Es verdad que es un concurso que me encantaría», reconocía.

«¿Irías a ‘Supervivientes?», le preguntaba Jorge Javier, que apostillaba que «mataría por verte en la noria salvaje» provocando la risa de todos y que todos empezaran a apoyar su fichaje gritando «Pilar a la isla». «Me parece que es un planazo, porque además de ponerte moreno adelgazas. Pero es muy duro, yo ese tipo de pruebas no sé si las podría hacer físicamente, aunque podría pescar porque me encanta pescar. Y no sé si me aguantarían porque me gusta hablar mucho y no sé si dormiría a la intemperie porque tengo muchas manías», sentenciaba.