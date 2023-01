‘Supervivientes 2023’: El explosivo casting de concursantes para poner rumbo a Honduras

‘Supervivientes 2023’: El reality de Telecinco adelanta su estreno a marzo y te ofrecemos una lista con los concursantes más ambiciosos.

‘Supervivientes 2023’ comienza su cuenta atrás. En Telecinco y en la productora Bulldog TV se encuentran ultimando un casting de altura de cara a la próxima edición. Sin lugar a dudas, es el gran buque insignia de la cadena sobre el que recaerá el peso de la programación en los próximos meses ahora que afronta la mayor crisis de audiencia desde que se tienen registros.

La franja de prime time, la más codiciada de la televisión, se ha convertido en su talón de Aquiles y, en los últimos meses, apenas ha conseguido triunfar con ninguna oferta. Tan solo ha visto un oasis en ‘La Isla de las Tentaciones’, pero sin llegar ni de lejos a los resultados que cosecharon las anteriores temporadas. Además, ‘Pesadilla en El Paraíso‘ ha hecho bueno a ‘Secret Story’ y es ya uno de los mayores fracasos de la historia de la telerrealidad.

Con todo este mar de fondo, el único salvavidas que se atisba en el horizonte y que le podría impulsar es ‘Supervivientes 2023’; que, el año pasado, ya demostró ser un formato todopoderoso e imbatible pese a que el canal ya andaba inmerso en esta dramática desconexión con el espectador. En definitiva, todo un talismán de audiencias que verá anticipado su estreno a marzo -un mes y medio antes de lo habitual- para cumplir ese propósito.

Sin embargo, dada la exigua inercia que existe a sintonizar Telecinco, no sirve un casting cualquiera como ha sucedido en otras ediciones y la máxima debe ser la de reunir a un elenco de concursantes que venga a ser todo un golpe de efecto y que devuelva ese poder de convocatoria perdido. Así, desde El Televisero ofrecemos una muy ambiciosa apuesta con los perfiles que nos gustaría ver lanzándose desde el helicóptero próximamente:

Lista de posibles concursantes para ‘Supervivientes 2023’

1. Kiko Hernández

Es uno de los nombres más rumoreados. Que siempre haya sido especialmente receloso con mostrar su aspecto físico y que sea una persona muy enigmática en lo personal hace muy morbosa su participación en ‘Supervivientes 2023’. Y ojo, que es altamente probable. El colaborador de ‘Sálvame’ dejó caer hace meses que se lo habían propuesto desde la productora y no dijo que no. Es más, aseguró que este sería el primer año que podría embarcarse en la aventura más extrema de la televisión ahora que sus hijas son más mayores.

2. Belén Rodríguez

Belén Rodríguez es uno de los perfiles más demandados por ese target tan afín a los realities. Es toda una experta en este tipo de programas como comentarista desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, siempre ha rehusado involucrarse en ellos. Teniendo en cuenta que su cuota de pantalla ha descendido notablemente tras su guerra con ‘Sálvame’ y que allí podría verse las caras con su ahora archienemigo, Kiko Hernández, debería ser obligado su fichaje.

3. Patricia Conde

Que la actriz engrose la lista de supervivientes sería el gran bombazo de la temporada. La también presentadora ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses por su incursión en ‘MasterChef Celebrity 7’ y, especialmente, por lo que insinuó del talent culinario de TVE cuando acabó su andadura. Patricia Conde llegó a señalar consumo de drogas en el rodaje, así como manipulaciones y favoritismos. El revuelo fue mayúsculo.

4. Almudena Cid

Almudena Cid podría ser otro perfil tremendamente interesante. Por un lado, por su condición física, pues como ex gimnasta rítmica ha competido en la selección nacional forjando un palmarés nada desdeñable. Ha participado en cuatro Juegos Olímpicos: Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008; siendo la única gimnasta rítmica que ha disputado cuatro finales olímpicas.

Por otro, y lo más jugoso, es su divorcio de Christian Gálvez -uno de los presentadores de Mediaset- tras casi 12 años de matrimonio. A los meses de conocerse la ruptura, se hacía público el romance del comunicador con la periodista de ‘El programa de AR’ Patricia Pardo. De modo que ver a esta última comentando el reality en el club social del matinal también sería un puntazo.

5. Iñigo Onieva

El de Iñigo Onieva ha sido, y sigue siendo, uno de los nombres por antonomasia de la prensa del corazón. La montaña rusa que ha protagonizado junto a Tamara Falcó se ha erigido como uno de los temas de la crónica social más dichosos de los últimos tiempos y ha dado lugar a que sea haya convertido en uno de los hombres más perseguidos por la calle.

La reconciliación con la marquesa, que aparentemente parecía remota por esa infidelidad tan mediática, le sitúa de nuevo en la picota. Más aún cuando, sorprendentemente, se van a volver a retomar los planes de boda que tenían previstos antes de que todo saltara por los aires. Últimamente se ha apuntado a que el empresario no estaba pasando por su mejor momento profesional. Así que ‘Supervivientes 2023’ es una buena forma de facturar para afrontar los gastos del enlace.

6. Dulceida

El perfil de influencer viene estando representado en los últimos años y nuestra propuesta no es otra que Dulceida. Aida Domènech i Pascual, como así se llama verdaderamente, es muy exitosa por su difusión de la moda a través de su blog, su cuenta de Instagram y de otras redes sociales. Precisamente en Instagram cuenta con la friolera de 3,2 millones de seguidores.

Además, hace unos meses se estrenó su docureality ‘Dulceida al desnudo’, un proyecto que le ha unido a Mediaset España, pues ha sido el grupo de comunicación el que lo ha producido en colaboración con Mandarina. A lo largo de cuatro episodios, la audiencia ha podido ver cómo es el día a día de esta referente en la industria de la moda, descubriendo por ende su faceta más íntima.

7. Adara Molinero

Según se ha publicado estos días, las negociaciones entre la ganadora de ‘GH VIP 7’ y la productora del formato han resultado fructíferas. El nombre de Adara Molinero vendría a ser sin duda todo un reclamo para ‘Supervivientes 2023’. Su paso por la casa de Guadalix de la Sierra en 2019 enganchó a millones de espectadores y su historia de amor con Gianmarco Onestini conquistó a todos. Tanto, que se alzó con la victoria de la que ha sido la última edición de ‘GH’ que ha podido emitir Telecinco.

También participó en 2021 en ‘Secret Story’, pero no fue su reality. Realmente no formaba parte del casting inicial de este concurso. Sin embargo, debido a las maltrechas audiencias, Telecinco decidió integrarla como concursante de pleno derecho para impulsar los datos. Su periplo apenas duró unas semanas y, desde entonces, no se le ha vuelto a ver en televisión.

8. Cristina Porta

Cristina Porta habría cerrado un acuerdo para convertirse en concursante de la próxima edición. Eso sí, antes tendrá que superar las pruebas médicas pertinentes a las que se deben someter todos los participantes para partir a Honduras en condiciones de salud óptimas. La periodista deportiva, y actualmente colaboradora de ‘Sálvame’, podría volver a verse las caras con Adara como ya ocurrió en ‘Secret Story’, donde ambas, con sus encarnizados enfrentamientos, dejaron patente su muy mala relación. Una cruzada que promete resucitarse en los Cayos Cochinos y generar mucho conflicto.

9. Jesulín de Ubrique

El torero es el eterno rumoreado cada año. Tal vez por la enorme expectación que levantaría que dijera ‘sí’ a lanzarse de cabeza a un desafío de tal envergadura como ‘SV’ y que nada tendría que ver con el que experimentó hace un año en el programa de Antena 3. Además, que se adentrara de lleno en el universo Telecinco sería un revulsivo para otros programas como ‘Sálvame’, donde Belén Esteban tendría que verse en la inaudita tesitura de comentar su concurso.

10. Naomi (‘La Isla de las Tentaciones’)

Apenas lleva una semana en emisión la sexta temporada de ‘La Isla de las Tentaciones’ y ya hay un nombre que ha copado toda la atención: Naomi Asensi. La concursante apunta maneras y está dispuesta a robarse todo el show de esta edición a pesar de que hay otros concursantes también polémicos. Si bien, este formato ha venido a ser una cantera de famosos para las últimas ediciones de ‘Supervivientes’. Y para cubrir ese cupo, quién mejor que la valenciana.

11. Marta López Álamo

Después del paso de Kiko Matamoros en la edición pasada, le toca el turno a su novia y próxima esposa. La modelo se despojó de los prejuicios y miedos que sentía hacia la televisión y accedió a ser la defensora del tertuliano, acudiendo a diversos programas. A pesar de su inexperiencia, acabó desnudando un carácter que podría ser muy bienvenido para la convivencia en Honduras.

12. Patricia Donoso

En esta nueva temporada de ‘Supervivientes 2023’ la producción no puede desaprovechar la oportunidad de contar con Patricia Donoso entre sus filas. La abogada, como así se presentó desde su irrupción en los medios, saltó a la palestra en otoño como un auténtico torbellino, asegurando que era amiga de Ortega Cano y que éste había intentado flirtear con ella.

Se trata de una cordobesa que vive en Miami junto a su marido, Charles, presunto asesor de Donald Trump como ella misma desveló. También ha confirmado su relación con multitud de famosos, entre los que se encuentran Paris Hilton, Kim Kardashian, Pipi Estrada o Colate, entre otros.

13. Jorge González

Ganador de ‘Tu cara me suena’ en la edición de 2020, Jorge González sería un soplo de aire fresco dentro del plantel de famosos al que nos tiene acostumbrados Telecinco. Además, sus evidentes capacidades físicas son otro elemento fundamental que debe existir en un casting que se precie y más si se trata de un concurso tan duro como el que nos ocupa.

A todo esto, conviene recordar que al cantante le vimos el verano pasado participando en ‘Esta noche gano yo’, una especie de sucedáneo de ‘El Desafío’ de Antena 3 que estuvo producido por Bulldog, la misma productora de ‘Supervivientes’. Un idilio que hace más factible este hipotético fichaje.

14. Oriana Marzoli

La venezolana conoce muy bien la crudeza de este formato. La sufrió en sus carnes en 2014, siendo una de las concursantes. Pero las adversas inclemencias meteorológicas y un entorno hostil para ella forzaron su abandono. Apenas aguantó unos días aislada de ese mundo de opulencia y divismo que frecuentemente ostenta. No obstante, el año pasado Carlos Sobera le propuso ir en esta nueva edición y ella, muy inesperadamente, se mostró abierta a quitarse esa espina y repetir los pasos de Anabel Pantoja.

15. Jesús Castro

A bote pronto, el nombre de Jesús Castro parece absolutamente remoto y casi imposible. El actor gaditano, que logró encandilar en su era dorada a millones de espectadores, aspiraría a ser otro de los grandes bombazos de ‘Supervivientes 2023’. Sería un VIP de verdad y, sin lugar a dudas, un reclamo para sintonizar el reality.

De hecho, el público de Telecinco le conoce muy bien por sus interpretaciones en series como ‘El Príncipe’, ‘Perdóname Señor’ o ‘Secretos de Estado’. Además, la oferta llegaría en un momento muy oportuno en el que el intérprete ha confesado abiertamente sus apuros económicos. Una coyuntura que a veces propicia dar luz verde a proyectos impensables.

16. Jaime Nava

Deportista de élite de nuestro país: fue el capitán de la Selección Española de rugby. Tras su retirada como jugador, se ha dado a conocer por su paso por ‘MasterChef Celebrity’ y como actor en series como ‘La Unidad’, emitida por Movistar+, y ‘La casa de papel’ de Netflix. Además, su acercamiento a Telecinco en las últimas semanas como concursante del ‘Mediafest Night Fever’ aumenta las posibilidades.

17. Soraya Arnelas

Hace unas semanas, Soraya participaba también en el ‘Mediafest Night Fever’ como jurado e incluso llegó a ser presentadora por un día. La cantante se atrevió con este reto y causó tanta sorpresa que muchos criticaron que se prestara a ese show. Algunos usuarios detractores le han afeado que se inmiscuya en este tipo de programas y han llegado a decirle que está acabada. Ante esas feroces críticas, ella siempre ha sido muy tajante: «Los hay que no tienen trabajo. Están las cosas para ir rechazando oportunidades». Con esa filosofía tan aperturista, ¿aceptaría ser robinsona en ‘Supervivientes 2023’?

18. Ángel Garó

Ángel Garó cubriría el perfil de cómico y humorista de ‘Supervivientes 2023’. No es descabellado su fichaje si nos remitimos al año 2018 en el que se decidió a entrar en la casa de ‘GH VIP 6’ contra todo pronóstico. Entonces, demostró con creces su particular personalidad, múltiple en algunos casos, y el punto narcisista y altivo que tanto incendia la convivencia de un programa así. El juego estaría más que garantizado en los Cayos Cochinos.