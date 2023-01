Roberto Leal acudió al podcast de Laura Escanes, donde recordó su paso por ‘Operación Triunfo’ y la presión a la que se vio sometido en aquel momento

Roberto Leal ha sido el último invitado que ha acudido al podcast de Laura Escanes, ‘Entre el cielo y las nubes’. Si bien la influencer comenzó en el universo de los podcast junto a su expareja, Risto Mejide, tras la ruptura con el presentador de ‘Todo es mentira’, ella lo continuó presentando en solitario.

Laura Escanes actualmente participa en ‘El Desafío’, el concurso de Antena 3 que presenta con gran éxito los viernes Roberto Leal. Por eso, la joven vio oportuno llevarle a su programa. El andaluz repasó junto a ella alguno de los momentos más importantes de su trayectoria televisiva. Sin embargo, fue una revelación sobre su paso por ‘Operación Triunfo’, lo que más llamó la atención de la entrevista.

Y es que, según reveló el presentador, físicamente sufrió un gran cambio. «Noté en ti un cambio físico cuando pasaste de ‘España Directo’ a presentar ‘Operación Triunfo'», comentó la influencer. Y su entrevistado le dio la razón: «Es cierto que tuve un cambio físico real. Yo tenía el color de pelo marroncito y me empezaron a salir muchas canas por la presión que sentí de pronto. No sé si hay una explicación científica que me pueda dar algún profesional. No sé si será real o no que cuando te pasa algo potente, te salen canas. Pero yo lo sentí así».

Y lo cierto es que el actual presentador de ‘Pasapalabra’ y ‘El Desafío’ tiene toda la razón, pues hay estudios que han demostrado que las hormonas del estrés (como la adrenalina) son capaces de vaciar la raíz del pelo de las células madres y, en consecuencia, crear canas.

Roberto Leal con Laura Escanes

El presentador tuvo que hacer frente a muchos mensajes despectivos al comenzar a presentar ‘OT’

Fue en el año 2017 cuando TVE confió en Roberto Leal para conducir el resurgir de ‘Operación Triunfo’, tras su fracaso de audiencias en la última edición emitida por Telecinco. A él le constó asimilar ese cambio, como así ha reconocido él mismo a Laura Escanes: «Yo venía de estar de reportero en ‘España Directo’, luego me marché a Antena 3 y volví al programa como presentador. Cuando me dan la oportunidad de hacer ‘OT’, a mí me apetecía, pero también era estar absolutamente en el centro del foco».

Al principio, le constó hacer frente a las críticas que recibía por este cambio laboral: «Recibí muchos mensajes, en cierta manera despectivos, que cuestionaban que me dieran esa oportunidad porque venía de dar paso a reportajes de comida». Sin embargo, muy pronto se hizo con el cariño de la audiencia, así como el de todos los concursantes, por su forma distendida y amigable de presentar el talent show.

«A día de hoy estoy feliz en ‘Pasapalabra’ y no siento esa presión. He conseguido poder vivir tranquilo sin tener la lupa encima, que es lo que más me tranquiliza», sentencia Roberto Leal, que, en estos momentos, presenta uno de los programas de mayor audiencia en televisión.