Laura Escanes no pudo contener las lágrimas en ‘El Desafío’ ante el imprevisto que sufrió en su complicadísimo reto.

Este viernes, 27 de enero, Antena 3 emitió una nueva gala de la tercera edición de ‘El Desafío’ llena de momentos de lo más tensos. Como el que vivió Laura Escanes durante su complicada prueba, la llamada ‘Pasarela al infierno’, que consiste en cruzar con un coche una enorme estructura de madera de 17 metros de largo y con diferentes niveles de altura. Por lo que había momentos en los que el vehículo se sujetaba tan solo con tres ruedas. Si el reto ya de por sí era complicado, tuvo una dificultad sobrevenida: la lluvia.

La lluvia trastocó los planes previstos y la influencer tuvo que improvisar para poder sacar el reto adelante. Un tenso momento en los que la joven no pudo contener las lágrimas. Laura Escanes ya empezó la prueba con un inesperado revés, y es que, quiso encarar ella misma el coche con la pasarela, delante del jurado, para así dejar más constancia si cabe de su implicación con la prueba. Sin embargo, el poco espacio en el plató hizo que tuviese que hacerlo el experto.

La lluvia complicó el ya de por sí complicado reto

Por si esto fuera poco, la ex mujer de Risto Mejide acordó con su monitor no recibir ningún tipo de ayuda ni de indicación durante el reto. Para, de esta forma, sumar más mérito a su complicado número. No obstante, el instructor avisó de que, tanto la estructura como los neumáticos, estaban mojados por las inclemencias del tiempo. Hay que recordar que ‘El Desafío’ es un programa grabado.

«¡Ay Dios mío! Ay, ay, ay», expresó Roberto Leal al escuchar cómo crujía la estructura y chirriaban los neumáticos. Laura Escanes patinó justo al entrar en la pasarela, y casi al final, en el tramo más difícil, volvió a patinar. Así lo señaló el monitor: «Uno de los problemas que habíamos hablado: las ruedas están mojadas y la estructura también». Un inesperado contratiempo que le llevó a proponerle, sin haberlo ensayado previamente, dar levemente marcha atrás para que, así, el vehículo cogiese el impulso necesario como para completar lo que quedaba de pasarela.

La joven se quedó totalmente bloqueada y sin saber cómo continuar. «¡No veo nada detrás! No…», comentaba la concursante, sin poder contener las lágrimas. Pero, gracias a la enorme ovación del público, pudo continuar y completar todo el recorrido con un gran éxito. Tras las valoraciones del jurado y la proclamación de Jorge Blanco como ganador de la tercera gala de ‘El Desafío’, Laura Escanes se colocó en la cuarta posición de la clasificación general, por debajo de Jorge Lorenzo.